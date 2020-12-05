Maske uyarısı yapan doktora saldırmıştı, serbest bırakıldı!
Avcılar’da Aile Sağlık Merkezi’ne kendisini maske takması yönünde uyaran doktor Yağmur Turan’a saldıran kadın, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Avcılar’da Gümüşpala Mahallesi’ndeki 7 Numaralı Aile Sağlık Merkezi’nde 2 Aralık Çarşama günü meydana gelen olayda maskesiz bir kadın sağlık merkezine girdi. Dr. Yağmur Turan, kadına maskesiz içeri giremeyeceğini belirterek uyardı. Maskesiz kadın tartışmaya başlayarak hakaret etmeye başladı.
Dr. Yağmur Turan, bunun üzerine polisi ararken bir yandan da cep telefonu ile kadını görüntülemeye başladı. Sinirlenen kadın, kendisini uyaran doktora “Elimde kalırsın” diye bağırarak hakaretlerini sürdürürken, tırnaklarıyla kollarından yaralayarak sağlık merkezini terk etti.
DOKTOR İŞ GÖREMEZ RAPORU ALMIŞTI
Olay, güvenlik kameraları ile saniye saniye görüntülendi. Dr. Turan, kendisine saldırarak hakaret eden kadından şikayetçi olurken sevk edildiği hastanede kendisine 3 gün iş göremez raporu verildi.
TUTUKSUZ YARGILANMASINA KARAR VERİLDİ
Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri güvenlik kamerası ve cep telefonu görüntülerinden Gümüşpala Mahallesi’nde oturduğu belirlenen kadını yakalayarak gözaltına aldı. Bugün Küçükçekmece Adliyesi’ne hakaret ve darp suçundan sevk edildi. Nöbetçi mahkeme, adı açıklanmayan “Bir anlık öfke ile hareket ettim” diyerek ifade veren şüpheli kadının tutuksuz yargılanmasına karar verdi.
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