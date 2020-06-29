Maske uyarısı yapan doktorlara saldırı

29 Haziran 2020 Pazartesi, 19:53

Karabağlar 4 Nolu Aile Sağlığı Merkezi’ne gelen iki kişi, muayene için aile hekimi Savaş Avcı’nın odasına gitti. Doktorun maske takma uyarısında bulunması üzerine tartışma yaşandı.

Tartışmanın büyümesinin ardından dışarıda bekleyen hasta yakını da içeri girdi ve biri kadın 3 kişi Avcı’yı darp etti. Araya girmek isteyen aile hekimi Mehmet Akça da kafasına sert cisimle vurularak yaralandı. Hasta ve yakınları olay yerinden kaçtı, aile sağlığı merkezine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Yaralı iki doktor, ambulansla Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, iki doktoru hastanede ziyaret ederek olaya ilişkin bilgi aldı. Akça, hastanenin acil servisinde yapılan tedavinin ardından beyin cerrahisi servisinde tedavi altına alınırken, Avcı ise taburcu edildi.

Kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sağlık merkezindeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Ekipler, olaya karıştığı belirlenen kadın Ç.Ş. (37) ile Ç.D. (21) ve Ç.V’yi (18) gözaltına aldı.