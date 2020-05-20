Maskeleri yıkayanlar için önemli uyarı

Vatandaşın eski maskeyi tekrar kullandığı açıklayan Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı Nurten Saydan, “Vatandaşlarımızın 50’lik maske alamadıkları için maskelerini yıkayarak tekrar kullandıklarına şahit oluyoruz” dedi.



Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı Ecz. Nurten Saydan, satışına izin verilen maskelere vatandaşın alamadığını söyleyerek, “Vatandaşlarımızın 50’lik maske alamadıkları için maskelerini yıkayarak tekrar kullandıklarına şahit oluyoruz” dedi.

Saydan, bu maskelerin tekrar kullanılamayacağını ve kullanım sonrasında da tıbbi atık haline geldiğini kaydederek, “Kullanılan maskelerin tıbbi atık olduğu unutulmamalı ve bir poşete koyulup ağzı bağlandıktan sonra 72 saat bekleyip, evsel atık olunca çöp kutusuna atılmalıdır” ifadelerini kullandı.

‘ONLU PAKETLER DE SERBEST BIRAKILMALI’

Saydan, şu uyarılarda bulundu:

- Maske zarar görmesi veya sıvı ile teması halinde hemen değiştirilmelidir.

- Kısmen yanıcı olduğundan maske ateşten uzak tutulmalıdır.

- Polipropilen ve türevlerine alerjisi olan kişiler tarafından kullanılmamalıdır.

- Maskenin yıkanıp tekrar kullanımı mümkün değildir.

- Kutu ile maske alamayan vatandaşlarımız için beşli onlu paketler halinde satışın serbest bırakılması gerektiğini düşünüyoruz.



