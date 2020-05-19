Maskesi olmayan dilencilere para cezası
Türkiye genelinde bazı şehirlerde olduğu gibi Elazığ'da da Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında İl Pandemi Kurulu tarafından yoğun olarak kullanılan sokak, cadde ve belirli alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi.
Maske takma zorunluluğunun ardından
İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kent genelinde uygulamanın sağlıklı
yapılabilmesi için uyarıcı niteliğinde çalışmalara başladı. Dün uyarılara
rağmen 10 kişiye maske takmadığı için 3 bin 150'şer Tl'den 31 bin 500 TL para
cezası kesen ekipler, çalışmasını zabıta ile birlikte sürdürdü.
Polisin, zabıta ile birlikte yaptığı
çalışmada vatandaşların dini ve vicdani duygularını istismar ederek kamuya açık
alanlarda dilencilik yapan şahıslar tespit edilerek yakalandı.
Yakalanan 4 şahsa 5326 sayılı
Kabahatler Kanunu’nun 33. maddesi gereğince toplam 748 TL idari idari para
cezası uygulandı. Ayrıca dilencilik yapan bu şahıslardan 3’ünün İl Pandemi
Kurulunun aldığı Korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşların yoğun olarak
bulunduğu alanlarda maske takmamaktan 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun
282. maddesi uyarınca her birine 3 bin 150 TL olmak üzere toplam 9 bin 450 TL
idari para cezası uygulandı.
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