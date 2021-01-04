MasterChef 2020 şampiyonu belli oldu
Serhat ve Barbaros arasında gerçekleşen MasterChef final yarışmasında kazanan yarışmacı jüri üyeleri tarafından açıklandı. Peki MasterChef Şampiyonu 2020 kim oldu?
MasterChef Türkiye'de finalde Barbaros Yoloğlu ve Serhat Doğramacı yarıştı. Kazanan Serhat Doğramacı oldu. Doğramacı'ya 300 bin TL'lik Jeep verilecek.
MASTERCHEF ŞAMPİYONU 2020 KİM OLDU?
MasterChef şampiyonu 2020 dün akşam belli oldu. TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye finalinde Serhat ve Barbaros 3 oyun oynandı. Yapılan yemeklerin ardından jüri üyeleri yarışmacılara verdiği puanları açıkladı.
Survivor 2020 şampiyonu Serhat Doğramacı oldu ve büyük ödülün sahibi oldu.
SERHAT DOĞRAMACI KİMDİR?
23 yaşındaki genç aşçı Serhat Doğramacı İstanbullu ve MasterChef Türkiye 2020 programına da İstanbul'dan katıldı. Yaklaşık 10 yıldır bu mesleğin içinde olduğunu söyleyen Doğramacı geçen sezonun yarışmacılarını beğenmediği için bu sezon katılmak istediğini belirtti. Serhat Doğramacı, Amerika ve Almanya'da toplamda 3 yıl çalışarak iş tecrübelerine bir yenisini ekledi. İleri düzeyde İngilizce, başlangıç düzeyi Almanca ve Rusça bilgisine sahip.
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