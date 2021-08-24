MasterChef 2021’in ilk kaptanlık oyunu! İşte mavi ve kırmızı takım yarışmacıları

24 Ağustos 2021 Salı, 13:23

Yapılan eleme turları sonrasında MasterChef 2021 ana kadrosunda yer alacak 16 isim, sezonun ilk mavi takım kaptanı olmak için yarıştı. Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna’nın değerlendirmesi sonucunda kaptanlığı kazanan isim belli oldu. Sonrasında ilk haftanın takım kadroları kaptanlar tarafından belirlendi.

MASTERCHEF’İN İLK TAKIM KAPTANI BELLİ OLDU

MasterChef Türkiye’de sezonun ilk takım kaptanlığı için tezgah başına geçen yarışmacılar, şeflerin istediği mantıyı 40 dakikada yapmak için mücadele verdi. Sinop, Kayseri, Bursa, Boşnak, Bodrum, Türkmen mantısı ve farklı birçok mantı çeşidi şeflere sunuldu. Şefler, süre bittikten sonra Şükrü'nün yemeğine eklemeler yaptığını tespit etti.

Bunun üzerine bu yarışmacının yemeği değerlendirmeye alınmadı. Şefler, tadım yaptıktan sonra beğendikleri yarışmacıları açıkladı. Sonuçlara göre kaptanlık oyununda en başarılı yarışmacılar, Görkem, Emre, Sergen, Eren, Hasan ve Burcu oldu.

Seçilen bu yarışmacıların yaptığı yemekler, şefler tarafından bir kez daha denendi. Son olarak jüri üyelerinin yaptıkları değerlendirmede altıncı Görkem, beşinci Emre, dördüncü Sergen, üçüncü Eren, ikinci Hasan olurken birinci olan Burcu, MasterChef 2021'in ilk mavi takım kaptanı oldu.

MASTERCHEF 2021’İN İLK TAKIM KADROLARI OLUŞTU

MasterChef Türkiye 2021’de mavi takım kaptanı olan Burcu, kırmızı takım kaptanı olmasını istediği yarışmacı olarak Eren'i seçti. İlk olarak mavi takım kaptanı başlayacak şekilde yarışmacı seçimi başladı ve mavi takım ile kırmızı takım kadroları oluşturuldu.

Mavi takımda Burcu, Hasan, Hamza, Görkem, Tahsin, Safanur, Fatma, Tunahan yer aldı.

Kırmızı takım ise Eren, Şükrü, Emre, Mert, İbrahim, Dilara, Sergen ve Milhan'dan oluştu.

KAPTANLIK DÜELLOSUNU KİM KAZANDI?

Mavi takım kaptanı Burcu ile kırmızı takım kaptanı Eren, kaptanlar düellosunda karşı karşıya geldi. Şefler, yarışmacılardan üç farklı teknikle yapılmış yumurta yapmalarını istedi. Verilen 20 dakikalık süre sonunda şefler, tadım yapıp hazırlanan yemeklerin kıvamına baktı ve kazanan ismi açıkladı.

Üç yemekten ikisinde başarılı olan Burcu, kaptanlar düellosunu kazandı. Böylece mavi takım, ilk takım oyununda avantajlı duruma geçti.