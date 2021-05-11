MasterChef'te ünlenen ve papağana işkence videosuyla tepki çeken Murat Özdemir'in yeni hali sosyal medyada gündem oldu
MasterChef programıyla üne kavuşan ve papağana işkence görüntüleriyle tepki çeken Murat Özdemir, yeni imajıyla gündem oldu.
TV 8 ekranlarında yayınlanan MasterChef yarışmasıyla tanınan ve papağanına işkence ettiği görüntülerle bir dönem gündeme gelen MasterChef Murat Özdemir, bir süredir ortalarda görünmüyordu.
MasterChef Murat, sosyal medya paylaşımlarına devam ediyor. Sık sık yemek videoları paylaşan Özdemir'in yeni imajı dikkat çekti.
PAPAĞANA İŞKENCE ETMİŞTİ
MasterChef Türkiye'nin iddialı yarışmacılarından biri olan Murat Özdemir 17 Aralık 2018 tarihinde sosyal medya hesabından papağanına işkence yaptığı anlara ait görüntüleri paylaşmış ve hayvanseverler tarafından tepki toplamıştı. Yaşanan olayın ardından gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen Özdemir ifadesinde olayın yaşandığı gün çok alkol aldığını ve yaşananlardan dolayı herkesten özür dilediğini ifade etmişti.
ACUN ILICALI 'İNSAN MÜSVEDDESİ' DEMİŞTİ
Olay ardından tedavi altına alınan papağan ölmüş, tv8'in sahibi ve MasterChef'in yapımcısı Acun Ilıcalı, Özdemir için "İnsan müsveddesi" demişti.
İşte eski MasterChef yarışmacısı Murat Özdemir'in yeni imajı:
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