'Masumlar Apartmanı'nda şaşırtan veda

27 Mayıs 2021 Perşembe, 15:50

Oyuncu kadrosunda; Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Merve Dizdar, Atilla Şendil, Esra Ruşan, Uğur Uzunel, Metin Coşkun, Gizem Katmer, Emir Özden, Tansel Öngel, Açelya Devrim Yılhan ve Meriç Özkaya bulunan 'Masumlar Apartmanı', izleyicileri şaşırtan bir haberle gündeme geldi.

Sezonun en çok konuşulan dizilerinden olan 'Masumlar Apartmanı'nın başrol oyuncularından Farah Zeynep Abdullah'ın ayrılacağı iddia edildi.

Ünlü oyuncunun ağır dramatik sahnelerin çekildiği dizide çok yorulduğu ve ayrılmak istediğini belirttiği öğrenildi.

TV100'ün haberine göre, yeni bir gelişme olmazsa Farah Zeynep Abdullah sezon finali öncesi projeye veda edecek.