Masumlar Apartmanı'nda koronavirüs paniği

23 Mart 2021 Salı, 09:48

TRT 1'de yayınlanan başrollerini Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah ve Merve Dizdar'ın paylaştığı Masumlar Apartmanı dizisinde koronavirüs paniği yaşandı.



İddiaya göre, dizide Esat karakterini canlandıran Uğur Uzunel'in koronavirüs testi pozitif çıktı. Dizi setinde çekimler durduruldu. Bütün oyunculara ve set çalışanlarına yapılan testlerde herkesin negatif çıkmasının ardından çekimler kaldığı yerden devam etti.

