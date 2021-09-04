Masumlar Apartmanı'ndan 'Metin Altıok'lu 2. sezon fragmanı
TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Masumlar Apartmanı’nın merakla beklenen yeni sezon fragmanı yayınlandı. Fragmanda, dizide Han karekterine hayat veren Birkan Sokullu, Metin Altıok'un 'Kanadı Kırık Bir Akşam' şiirini okudu. Tanıtım, kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi. Dizi 14 Eylül'de yeni sezona merhaba diyecek.
TRT 1’in geçen sezon en çok izlenen dizisi olan 'Masumlar Apartmanı'nın yeni sezon tanıtımı yayımlandı. Tanıtımda şair Metin Altıok'un 'Kanadı Kırık Bir Akşam' şiiri yer aldı.
Dizide Han karekterine hayat veren Birkan Sokullu, usta şairin şiirini seslendirdi. Tanıtım, kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi.
METİN ALTIOK'UN 'KANADI KIRIK BİR AKŞAM' ŞİİRİ
"Gün bitti lambayı hazırla;
Işık kalmadı girecek odamıza.
Çek perdeleri sevdiceğim;
Kanadı kırık bir akşam
Zonkluyor durmadan dışarıda.
Sen bugünden yarına
Birazcık umut sakla.
Yarın farklıdır bugünden,
Adı değişir hiç olmazsa.
Kara bir suyu
Geçiyoruz şimdilerde
Basarak yosunlu taşlara.
Sen bugünden yarına
Birazcık umut sakla.
Gün bitti sevdiceğim;
Geriye kalan posa.
Bu serin güz akşamında
Geç otur karşıma sessizce,
Devam et ördüğün hırkaya."
Dizi 14 Eylül Salı günü saat 20.00’de yeni sezonuyla TRT 1 ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.
Yapımcılığını OGM Pictures'ın, senaristliğini Deniz Madanoğlu ile Rana Mamatlıoğlu'nun üstlendiği, psikolojik ve drama türündeki dizinin başrollerini; Ezgi Mola, Merve Dizdar ve Birkan Sokullu paylaşıyor. Dizi 15 Eylül 2020 tarihinde TRT 1'de yayımlanmaya başlamıştı.
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