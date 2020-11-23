Max Kruse gollerine devam ediyor
Union Berlin, deplasmanda Köln'ü 2-1 mağlup ederek üst üste üçüncü galibiyetini elde etti.
Bundesliga'nın 8. haftasında Köln ile Union Berlin karşı karşıya geldi. 90 dakika sonunda gülen 2-1'lik skorla Union Berlin oldu.
Konuk ekibe galibiyeti getiren goller 27' Taiwo Awoniyi ve 72. dakikada Max Kruse'den geldi. Karşılaşmada bir penaltı atışından yararlanmayan Kruse, takımının 9 golüne doğrudan katkı yaptı. (8 maç, 4 gol, 5 asist) Ev sahibi takımın tek golü ise 36'da Ellyes Skhiri'den geldi.
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