Max Kruse gollerine devam ediyor

23 Kasım 2020 Pazartesi, 10:14

Bundesliga'nın 8. haftasında Köln ile Union Berlin karşı karşıya geldi. 90 dakika sonunda gülen 2-1'lik skorla Union Berlin oldu.

Konuk ekibe galibiyeti getiren goller 27' Taiwo Awoniyi ve 72. dakikada Max Kruse'den geldi. Karşılaşmada bir penaltı atışından yararlanmayan Kruse, takımının 9 golüne doğrudan katkı yaptı. (8 maç, 4 gol, 5 asist) Ev sahibi takımın tek golü ise 36'da Ellyes Skhiri'den geldi.