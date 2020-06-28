Max Kruse hangi ligde oynamak istiyor?
Fenerbahçeli eski futbolcu Max Kruse, "Fenerbahçe ile aramda hukuki bir süreç var ancak haklı olduğumu düşünüyorum" dedi.
Fenerbahçeli eski futbolcu Max Kruse, "Fenerbahçe ile aramda hukuki bir süreç var ancak haklı olduğumu düşünüyorum" dedi.
Fenerbahçe’den sözleşmesini tek taraflı olarak fesheden Max Kruse Sky Sports’a açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe ile olan duruma değinen Kruse, "Fenerbahçe ile aramda hukuki bir süreç var ancak haklı olduğumu düşünüyorum. Paranın benim için artık bir önemi yok. Bundesliga’ya dönmek istiyorum" ifadelerini kullandı.
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