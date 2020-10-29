Maymunların köleleştirilmesi, ABD'de bazı ürünleri raftan kaldırttı

29 Ekim 2020 Perşembe, 17:38

Fotoğraflar: Reuters

Costco’da satışı durdurulan ürünlerden biri, istismar iddialarında rolü olmadığını öne süren Theppadungporn Coconut şirketinin ürettiği Chaokoh isimli hindistancevizi sütü.

Öte yandan Kroger, Walmart ve Target gibi mağazalar ürünlerin satışını sürdürüyor.

Geçen yıldan beri benzer istismar olaylarını takip eden PETA'nın başkanı Ingrid Newkirk açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Düşünceli hiçbir satıcı maymunların zincirlenerek hindistancevizi toplama makinesine dönüştürülmesine göz yummaz. Costco hayvan istismarına karşı sergilediği duruşla doğru olanı yaptı. Kroger gibi mağazaları da benzer tutum sergilemeye davet ediyoruz."

Kroger'in açıklamasında ise şirketin "hayvan istismarını önleme da dahil sorumlu iş yapma kurallarına bağlı olduklarını" savunuldu.

'YASAL OLMASI DOĞRU OLDUĞU ANLAMINA GELMEZ'

PETA'dan şirket sorumluluklarını inceleyen yetkili Kent Stein "Bir şeyin yasal ya da kabul edilebilir olması doğru olduğu anlamına gelmez" dedi.

Stein, Tayland'daki Turizm ve Spor Bakanlığı'na bağlı Turizm Merkezi'nin (TAT) işlettiği "Maymun Merkezi"ni örnek gösterdi.

Burada turistler 10 dolar (yaklaşık 83 lira) çocukları da 5 dolara (yaklaşık 42 liraya) maymunların nasıl hindistancevizi toplamayı öğrendiklerini izleyebiliyor.

TAT’ın internet sitesinde "Maymun Merkezi" şöyle tanıtılıyor:

"Maymun Merkezi hem halk hem de turistlerin ilgisini çeken bir yer haline geldi. Burada maymunlar nasıl hindistancevizi toplayacaklarını öğreniyor. Bir eğitimci ve öğrenciden oluşan her eğitim seansı yaklaşık 4 ay sürüyor."

Hayvan hakları örgütü, maymun istismarına karışmayan hindistancevizi üreticilerinin listesini de yayımladı.

Kaynak: Independent Türkçe