Maymunların köleleştirilmesi, ABD'de bazı ürünleri raftan kaldırttı
Hayvan hakları örgütü PETA, Tayland menşeli bazı hindistancevizi ürünlerinin üretiminde maymunların istismara uğradığını iddia etmişti. Bunun üzerine ABD’nin toptancı mağazası Costco başta olmak üzere Walgreens, Food Lion, Giant Food and Stop & Shop ürünleri raftan kaldırdı.
Fotoğraflar: Reuters
Costco’da satışı durdurulan ürünlerden biri, istismar iddialarında rolü olmadığını öne süren Theppadungporn Coconut şirketinin ürettiği Chaokoh isimli hindistancevizi sütü.
Öte yandan Kroger, Walmart ve Target gibi mağazalar ürünlerin satışını sürdürüyor.
Geçen yıldan beri benzer istismar olaylarını takip eden PETA'nın başkanı Ingrid Newkirk açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Düşünceli hiçbir satıcı maymunların zincirlenerek hindistancevizi toplama makinesine dönüştürülmesine göz yummaz. Costco hayvan istismarına karşı sergilediği duruşla doğru olanı yaptı. Kroger gibi mağazaları da benzer tutum sergilemeye davet ediyoruz."
Kroger'in açıklamasında ise şirketin "hayvan istismarını önleme da dahil sorumlu iş yapma kurallarına bağlı olduklarını" savunuldu.
'YASAL OLMASI DOĞRU OLDUĞU ANLAMINA GELMEZ'
PETA'dan şirket sorumluluklarını inceleyen yetkili Kent Stein "Bir şeyin yasal ya da kabul edilebilir olması doğru olduğu anlamına gelmez" dedi.
Stein, Tayland'daki Turizm ve Spor Bakanlığı'na bağlı Turizm Merkezi'nin (TAT) işlettiği "Maymun Merkezi"ni örnek gösterdi.
Burada turistler 10 dolar (yaklaşık 83 lira) çocukları da 5 dolara (yaklaşık 42 liraya) maymunların nasıl hindistancevizi toplamayı öğrendiklerini izleyebiliyor.
TAT’ın internet sitesinde "Maymun Merkezi" şöyle tanıtılıyor:
"Maymun Merkezi hem halk hem de turistlerin ilgisini çeken bir yer haline geldi. Burada maymunlar nasıl hindistancevizi toplayacaklarını öğreniyor. Bir eğitimci ve öğrenciden oluşan her eğitim seansı yaklaşık 4 ay sürüyor."
Hayvan hakları örgütü, maymun istismarına karışmayan hindistancevizi üreticilerinin listesini de yayımladı.
Kaynak: Independent Türkçe
En Çok Okunan Haberler
- Yeni şarkısıyla AKP'yi eleştirdi
- Ne BİM ne A101 ne ŞOK, burası başka market
- Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a çok sert 'çanta' yanıtı
- Muhittin Böcek'ten sevindiren haber!
- Erdoğan sloganlarının ardından liste iddiası
- Meral Akşener, Özdağ hakkında kararını verdi
- Dolar 8.3 TL’ye geldi, hâlâ ‘şaka’ sanıyorlar
- Vali'den 'sokağa çıkma yasağı' açıklaması
- ABD vatandaşlarını uyardı
- Erdoğan sadece 2 adaya karşı kaybediyor
Video Haberler
- 19.23’te okunan İstiklal Marşı’na yolcular da eşlik etti
- Yılmaz, eşine şiddet uygulayan erkeği stüdyodan kovdu
- Canlı yayında muhabirin talihsiz anı
- Aldığı yanıt şoke etti; 500 kilometre hızla geliyordum
- Erdoğan'a yanıt sokaktan geldi! Gözyaşlarıyla isyan etti
- Erdoğan'ın Cumhuriyet Bayramı mesajına çok sert tepki
- İzmir’de tekel bayisinde dehşet anları!
- Patara'da peş peşe iki hortum endişe yarattı
- ABD'de dehşete düşüren görüntüler! Büyük korku yaşandı
- Davutoğlu, AKP'nin son oy oranını açıkladı
En Çok Okunan Haberler
- Yeni şarkısıyla AKP'yi eleştirdi
- Ne BİM ne A101 ne ŞOK, burası başka market
- Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a çok sert 'çanta' yanıtı
- Muhittin Böcek'ten sevindiren haber!
- Erdoğan sloganlarının ardından liste iddiası
- Meral Akşener, Özdağ hakkında kararını verdi
- Dolar 8.3 TL’ye geldi, hâlâ ‘şaka’ sanıyorlar
- Vali'den 'sokağa çıkma yasağı' açıklaması
- ABD vatandaşlarını uyardı
- Erdoğan sadece 2 adaya karşı kaybediyor