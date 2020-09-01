Mazhar Alanson: Vurun ulan vurun, ben kolay ölmem!

01 Eylül 2020 Salı, 09:55

Müzik grubu MFÖ üyeleri Mazhar Alanson, Fuat Güner ve Özkan Uğur'un geçtiğimiz günlerde Bodrum'da gerçekleşmesi beklenen konser biletlerinin satışı yapılmadığı için iptal edildiği iddia edildi. Bazı sosyal medya kullanıcıları, konserin bilet satışlarının Alanson'un söylediği iddia edilen bir açıklamaya tepkiden dolayı az olması nedeniyle ertelendiğini öne sürdü. Konuyla ilgili açıklama yapan sanatçı, sosyal medya hesabından, "Vurun ulan vurun, ben kolay ölmem! Beni linç ediyorlar" diyerek isyan etti

Ardından bazı sosyal medya kullanıcıları, konserin bilet satışlarının Mazhar Alanson'un söylediği iddia edilen bir açıklamaya tepkiden dolayı az olması nedeniyle ertelendiğini öne sürdü.

"BENİ LİNÇ EDİYORLAR"

Alanson, bu iddialara sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla yanıt verdi. "Vurun ulan vurun, ben kolay ölmem!" diyerek isyan eden Mazhar Alanson, o sözlerin kendisine ait olmadığını belirtti.

70 yaşındaki sanatçı, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Allah iftiradan korusun. 2018 yılında verdiğim röportajda, 'Ülkemizin gerçeklerini kabul edersek, hepimiz daha mutlu olacağız. Ben mesela, okullarda Atatürk sevgisini otomatikman pek çok çocuk gibi aldım bünyeye ama Peygamberime de aşığım, ne var bunda!' demiştim. Röportajdan bakabilirsiniz ne dediğime. Beni linç ediyorlar."

MFÖ İDDİALARI YALANLADI

Önceki gün, konuyla ilgili açıklama yapan grup üyeleri, öne sürülen iddiaların doğru olmadığını şu sözlerle belirtmişti:

"Kerki/Solfej organizasyonun 27 Ağustos 2020 tarihinde Bodrum Antik Tiyatro’da gerçekleşmesi planlanan MFÖ konseri, organizasyon firmasının finansal ve organizasyonel şartları yerine getirmemesi sebebiyle iptal edilmiştir. Konserin iptal sebebiyle ilgili diğer iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Yeni konserlerde görüşmek dileğiyle."

"70 BİN TL İSTEDİLER, KONSER İPTAL OLDU"

MFÖ'nün ardından organizasyon şirketi de bir açıklama yapmıştı. Şirket, para konusunu çözemediklerini ifade ederek, şunları söylemişti:

"27 Ağustos akşamı yapılması planlanan MFÖ. Bodrum Antik Tiyatro Konseri için satılan resmi bilet 401 adet, etkinliğin resmi bilet geliri 51 bin Türk lirasıdır.

Bu sayı grup üyeleri ve menajerleri ile paylaşılarak teknik, konaklama, ulaşım ve sair giderler tarafımıza ait olacak şekilde konserin tüm bilet satış gelirlerini kendilerine bırakarak organizasyonu gerçekleştirme talebimiz olmuştur. Ancak grubun sahneye çıkmak için 70 bin TL talep etmesi neticesinde firmamız ve grup arasında mevcut durum münazara edilmiş, bu görüşmeler sonunda alınan ortak kararla konserin iptali kararlaştırılmıştır.

27 Ağustos MFÖ. Bodrum Antik Tiyatro performansı ile ilgili çeşitli mecralarda yer alan yanlış bilgilerin ve asılsız haberlerin dikkate alınmamasını rica ederiz."