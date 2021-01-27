Mbaye Diagne İngiltere yolcusu
Premier Lig ekiplerinden West Ham United, Galatasaray'ın golcüsü Mbaye Diagne'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
SkySports'un haberine göre Premier Lig temsilcisi West Ham United, Galatasaray'ın Senegalli forveti Mbaye Diagne'yi satın alma opsiyonuyla beraber sezon sonuna kadar kiralayacak.
West Ham yetkilileri, Diagne ve Galatasaray yöneticileri ile anlaşmaya vardı.
ŞAMPİYONLUK YAŞADI
2018 - 2019 sezonu ortasında Kasımpaşa'dan Galatasaray'a katılan Mbaye Diagne, sarı kırmızılılar ile Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Türkiye Süper Kupası kazandı. Diagne aynı sezonu 31 golle gol kralı olarak tamamladı.
29 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon Club Brugge'e kiralandı.
Sezon başında tekrar Galatasaray'a dönen Diagne, Süper Lig'in ilk yarısında takımının en golcü ismi konumunda.
Sarı-kırmızılı forma ile toplam 39 maça çıkan Senegalli 22 gol attı ve 2 asist yaptı.
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