MEB açıkladı: 15 bin öğretmen ataması için tarihler belli oldu
MEB'in açıkladığı takvime göre 15 bin öğretmen ataması için ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri 27 Eylül-8 Ekim'de alınacak, atama sonuçları 31 Ocak 2022'de açıklanacak.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmen atamalarına ilişkin bir takvim yayınladı. Buna göre başvurular 27 Eylül - 8 Ekim tarihleri arasında yapılacak. Atama sonuçları ise 31 Ocak 2022'de açıklanacak.
MEB ataması yapılacak 15 bin öğretmenle ilgili yaptığı açıklamada başvuruların 27 Eylül - 8 Ekim tarihleri arasında yapılacağını bildirdi. Bakanlık sosyal medyadan "15 Bin öğretmen ataması için süreç başlıyor. Ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihlerinin alınması: 27 Eylül-8 Ekim 2021. Atama sonuçlarının açıklanması: 31 Ocak 2022" açıklamasında bulundu
MEB'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşım şöyle:
15 Bin Öğretmen Ataması İçin Süreç Başlıyor— MEB (@tcmeb) September 9, 2021
??Ön Başvuru ve Sözlü Sınav Merkezi Tercihlerinin Alınması: 27 Eylül-8 Ekim 2021
??Atama Sonuçlarının Açıklanması: 31 Ocak 2022
Atama takviminin ayrıntıları linkte???? https://t.co/5sfrY9kBP1
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