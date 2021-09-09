MEB açıkladı: 15 bin öğretmen ataması için tarihler belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmen atamalarına ilişkin bir takvim yayınladı. Buna göre başvurular 27 Eylül - 8 Ekim tarihleri arasında yapılacak. Atama sonuçları ise 31 Ocak 2022'de açıklanacak.





MEB ataması yapılacak 15 bin öğretmenle ilgili yaptığı açıklamada başvuruların 27 Eylül - 8 Ekim tarihleri arasında yapılacağını bildirdi. Bakanlık sosyal medyadan "15 Bin öğretmen ataması için süreç başlıyor. Ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihlerinin alınması: 27 Eylül-8 Ekim 2021. Atama sonuçlarının açıklanması: 31 Ocak 2022" açıklamasında bulundu

MEB'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşım şöyle:

