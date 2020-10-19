MEB, okul kantinlerinin 19 Ekimden itibaren açılmasına karar verildi
Yüz yüze eğitimin başladığı ilkokullarla 8. ve 12'nci sınıfların bulunduğu okullarda kantinlerin 19 Ekim'den itibaren açılmasına karar verildi.
Yüz yüze eğitimin başladığı ilkokullarla 8. ve 12'nci sınıfların bulunduğu okullarda kantinlerin 19 Ekim'den itibaren açılmasına karar verildi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla illere gönderilen yazıda, 21 Eylül'de okul öncesi egˆitimle ilkokul 1. sınıflarda yüz yüze egˆitime bas¸landığı anımsatılarak, ilkokul kademesinin digˆer sınıfları ile 8. ve 12. sınıflarda ise 12 Ekim'de yüz yüze egˆitime geçildiği belirtildi.
Okul kantinlerinin 13 Mart 2020'den bu yana kapalı olduğunun hatırlatıldığı yazıda, şunlar kaydedildi:
"Bu süreçte kantin is¸leticilerinin gelir getirici herhangi bir faaliyette bulunmadıkları göz önünde bulundurularak Bakanlıgˆımıza bagˆlı resmi okul ve kurumlarda bulunan kantin vb. yerlerin 19 Ekim'de açılmasına karar verilmis¸tir."
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