MEB verilerine göre Türkiye genelinde 413 dernek, 385 vakıf yurdu var
Türkiye’de 798 dernek ve vakıf yurdu var. Geçen yıl yurtlara 386 bin çocuk yerleştirildi. CHP’li Şevkin, “Çocuklarımız, vakıfların inisiyatifine bırakılmamalı” dedi.
Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göre Türkiye genelinde 798 tane dernek ve vakıf yurdu bulunuyor. CHP Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin, geçen eylül ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na bir soru önergesi vererek Türkiye’de öğrenci yurtlarına ilişkin bilgi talep etti.
Milli Eğitim Bakanlığı’ndan gelen yanıtta yemekli ve yemeksiz öğrenci yurtlarının açılmasına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın yetkilendirildiği belirtilerek 413 dernek, 385 de vakıf yurdunun bulunduğu ifade edildi.
Ayrıca 82 ilde, 236 ilçede ve 5 adet de KKTC’de olmak üzere toplam 782 tane de öğrenci yurdunun bulunduğu bilgisine yer verilerek “2019 - 2020 eğitim öğretim yılında 434 bin 990 öğrencinin yurt başvurusunda bulunduğu, 386 bin 501 öğrencinin yurtlara yerleştirildiği” anlatıldı.
Yanıtta vergi muafiyeti tanınan vakıf ve kamu yararına çalışan derneklere ait yükseköğrenim yurtlarında barınan öğrencilere beslenme ve barınma yardımının yapıldığı kaydedildi.
‘DEVLETİN GÖREVİ’
Gazetemize konuşan Şevkin, Aladağ faciasını anımsatarak “Bu çocuklarımız zorunlu olarak, başka seçenekleri olmadığı için taşımalı ve yatılı eğitim sistemine dahil olmak zorundaydı. Çünkü kendi köylerinde okuyabilecekleri bir okul yoktu. Devlet yurtları artmalı. Evlerinden uzakta yurtlarda kalan küçük çocuklar anayasal hak gereği devletin kontrolünde olmalı, eğitim ve yurtlar devletin asli görevleri arasındadır, çocuklarımız vakıf ve derneklerin inisiyatifine bırakılmamalı” dedi.
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