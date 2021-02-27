MEB: Yüz yüze eğitim 2 Mart'ta başlayacak
MEB'den yapılan açıklamada, "Resmî ve özel tüm okullarımızda yüz yüze eğitime ve sınavlara, 2 Mart 2021 Salı günü illerin salgın koşullarına göre başlanılması kararlaştırılmıştır." denildi.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) geçtiğimiz günlerde okulların açılış tarihi için 1 Mart'ı işaret etmişti.
Ankara ve İstanbul Valiliklerinin açıklamasının ardından yeni bir açıklama yapan MEB, yeni tarih olarak 2 Mart Salı gününü gösterdi.
MEB'in açıklamasında, "Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan 'İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı Haritası'nın güncellenme takvimi ve Koronavirüs Bilim Kurulu'nca belirlenen kriterlerin Kabine Toplantısı'nda değerlendirilecek olması nedeniyle 1 Mart 2021 Pazartesi günü eğitim öğretime geçişi planlanan resmî ve özel tüm okullarımızda yüz yüze eğitime ve sınavlara, 2 Mart 2021 Salı günü illerin salgın koşullarına göre başlanılması kararlaştırılmıştır." denildi.
İstanbul ve Ankara Valiliği'nden bugün Mart ayı itibarıyla okulların açılmasına ilişkin açıklama yapılmıştı. Açıklamada, "1 Mart 2021 Pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar çerçevesinde her ilimizde içerisinde bulunulduğu ilan edilen risk grubu seviyesine dair belirlenen kurallara göre Hıfzıssıhha Kurullarımızca gerekli adımlar atılacaktır." denildi.
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