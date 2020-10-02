MEB'den öğretmen atamalarında "başarı sıralamasına" ilişkin bilgilendirme yapıldı
Milli Eğitim Bakanlığı, (MEB) öğretmen atamalarına ilişkin mülakat listesinin standartlaştırma işlemleriyle elde edilen "sınav puanı" üzerinden gerçekleştirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan bilgilendirmede, 2018 ve 2019 yıllarına ait Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puanlarının 2020 öğretmen atamalarında kullanılması, atama sürecinde 2019 KPSS puanlarıyla başvuran adayların "başarı sıralarının" dikkate alındığı iddialarına ilişkin şikayet ve eleştiriler üzerine, uzman ve akademik danışmanlarla geçen yıl teknik inceleme ve bilimsel değerlendirme yapıldığı belirtildi.
MÜLAKAT LİSTESİ SINAV PUANI ÜZERİNDEN GERÇEKLEŞTİRİLMEKTEDİR
Bilgilendirmede, "Başarı sırasının adaylara, kendisiyle birlikte sınava giren adaylara göre durumlarını görebilmeleri amacıyla açıklandığı ve başarı sırasına göre işlem yapılmadığı; öğretmen atamalarına ilişkin mülakat listesinin standartlaştırma işlemleriyle elde edilen 'sınav puanı' üzerinden gerçekleştirildiği bilinmelidir." ifadesi kullandı.
Sınav puanının ise ÖSYM tarafından, her iki sınav için de karşılaştırmaya imkan vermek üzere, gerekli istatistiksel işlemlere dayalı olarak "standartlaştırma" yöntemiyle hesaplandığı kaydedildi.
ADAYLAR SIRALAMA TEPKİSİ GÖSTERMİŞTİ
Bilgilendirmede, "Oldukça uzun bir uygulama geçmişine sahip KPSS'nin farklı yıllarda yapılan sınavlardaki zorluk düzeyini eşitleme açısından önemli bir seviyeye geldiği ve 2019 KPSS başarı puanına göre mülakata davet edilemeyen öğretmen adaylarının sınav puanlarının iki yıl süreyle geçerli olduğu bilinmelidir." ifadelerine yer verildi.
2019 KPSS puanıyla atamaya başvuran bazı adaylar, 2018 puanıyla başvuran adayların sıralamalarının kendilerinden daha düşük olmasına rağmen mülakata alınmalarını eleştirmişlerdi.
En Çok Okunan Haberler
- Yeni anket: Cumhur ittifakı tek başına yetmiyor
- H&M yüzlerce mağazasını kapatacak
- Kralın kızı olduğunu kanıtladı, soyadını aldı
- MHP'de dikkat çeken gelişme: Enginyurt'la buluştular
- İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile ek genelge!
- Ekrem İmamoğlu'ndan Taksim Meydanı açıklaması
- Erdoğan'dan AYM açıklaması
- 3 çocuğu kamuya yerleşti
- Fahrettin Koca güncel koronavirüs verilerini açıkladı
- İzmir'de deprem!
Video Haberler
- Bakanlık yasaklamıştı! Antalya'da skandal görüntüler
- Tutuklama kararının ardından HDP'lilere polis müdahalesi
- Vicdansızlık! Köpeği ezen sürücü ardına bile bakmadı
- Canlı yayında Davutoğlu'nu öfkelendiren 'basit' soru
- Dolar artışına yaptığı yorum sosyal medyaya damga vurdu
- Atatürk'ün o görüntüleri sosyal medyada gündem oldu!
- Ormanda genç kıza işkence sanıklarına ceza yağdı!
- Beyzbol sopalı saldırganlar kameraya böyle yakalandı
- Azerbaycan, Ermenistan zırhlılarını ve askerlerini vurdu
- Göle yaklaşan çoban köpeği timsaha yem oldu!
En Çok Okunan Haberler
- Yeni anket: Cumhur ittifakı tek başına yetmiyor
- H&M yüzlerce mağazasını kapatacak
- Kralın kızı olduğunu kanıtladı, soyadını aldı
- MHP'de dikkat çeken gelişme: Enginyurt'la buluştular
- İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile ek genelge!
- Ekrem İmamoğlu'ndan Taksim Meydanı açıklaması
- Erdoğan'dan AYM açıklaması
- 3 çocuğu kamuya yerleşti
- Fahrettin Koca güncel koronavirüs verilerini açıkladı
- İzmir'de deprem!