MEB'den yüz yüze eğitim açıklaması

11 Eylül 2020 Cuma, 13:12

MEB, 21 Eylül'de başlayacak yüz yüze eğitim uygulamasına ilişkin teknik detayları içeren yazıyı il milli eğitim müdürlüklerine gönderdi.

Bakanlıktan gelen açıklama şöyle;

"Okul öncesi eğitimde ilk hafta 1 gün 30’ar dakikalık 5 etkinlik saati suretiyle uyum eğitimi yapılacak. Uyum haftasından sonraki 28 Eylül – 2 Ekim tarihlerini kapsayan hafta ve devamında okul öncesi eğitim kurumlarında haftada 2 gün olmak üzere günde 30’ar dakikalık 5 etkinlik saati süreyle eğitim yapılacak. Okul öncesi eğitimde 21 Eylül tarihine kadar eğitime yüz yüze devam eden kurumlarda bu tarihten itibaren de aynı planlama doğrultusunda eğitime devam edilecek.

İlkokul 1’inci sınıf öğrencileri ise yüz yüze eğitimin ilk haftasında her biri 30’ar dakikalık 5 ders saati süreyle uyum eğitimi yapacak. Uyum haftasından sonraki 28 Eylül – 2 Ekim tarihlerini kapsayan hafta ve devamında da haftada 2 gün her biri 30’ar dakikalık 5 ders saati yüz yüze eğitim alınacak. Ders saatleri arasında 10’ar dakikalık dinlenme süresi verilecek. Okul yönetimleri tarafından teneffüs saatlerinde öğrenciler arasındaki sosyal mesafenin korunması için nöbet görevi de dahil olmak üzere gerekli planlamalar yapılacak"