Meclis araştırma komisyonu raporu: ‘Özensizlik’ delil karartıyor
Başta Rabia Naz Vatan olmak üzere şüpheli çocuk ölümlerini araştırmak için kurulan Meclis Araştırma Komisyonu’nca hazırlanan taslak raporda, Türkiye’de olay yeri incelemelerinin “ne kadar özensiz olduğu” bir kez daha gözler önüne serildi.
Raporda, “olay yeri inceleme ekibi bulunmayan ilçelerdeki olaylara müdahalede yaşanan zaman kaybı nedeniyle delillerin kaybolması veya niteliğinin değişmesi gibi durumlarla karşılaşılmasından, cumhuriyet savcılarının olay yerine gitmemesi, giden polislerin olay yerini kirletmeleri ve eldiven, bone, galoş kullanmamalarına” dek pek çok tespit yer aldı.
Raporda, olay yeri incelemelerine ilişkin dikkat çeken şu tespitler sıralandı:
- Olay yerinin yakın ve uzak çevresinin araştırılmaması.
- Olay yerinde bulunma yetkisi olmayan kişilerin olay yerinde bulunması ve olay yerini kirletmesi.
- Gereğinden az fotoğraf çekilmesi.
- Olaya ilk müdahale eden kolluk görevlilerinin olay yerini veya olay yerinde bulunan materyallerin yerini değiştirmeleri.
- Olay yerinde çalışan görevlilerin sigara, yiyecek ve içecek tüketmeleri, olay yeri tuvaletinin ve banyosunun kullanılması.
- Olay yerinde görev yapan ilk ekip ve diğer personelin, kendi aralarında ve birbirleri ile koordinesiz şekilde çalışmaları.
- Cumhuriyet savcılarının bazı önemli ve nitelikli olaylarda olay yerine gitmemeleri. Komisyonun raporunda, “Hayata geçirilmesi elzemdir” denilerek, olay yeri incelemeleriyle ilgili öneriler de sıralandı.
Olay yeri incelemelerinde dikkat edilmesi gereken kontaminasyon (kirlenme, bulaşma) önlemlerine uyulması gerektiği belirtilirken, el yazısıyla yazılan tutanakların yazım dilinde ve tariflerde standartların geliştirilmesi gerektiğinin altı çizildi.
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