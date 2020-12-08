'Meclis aritmetiği değişecek' iddiası

08 Aralık 2020 Salı, 09:55

MHP'den AKP'ye yönelik eleştirileri nedeniyle ihraç edilen Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'un, Demokrat Parti’ye geçeceği konuşuluyor.

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, bugünkü köşe yazısında, "Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt yeni yılda Demokrat Parti’ye geçerse kimse şaşmasın." yazdı.

Sarıkaya, TBMM’de dün başlayan bütçe görüşmelerinin ardından aritmetikte bazı değişiklikler olabileceğini söyledi. Sarıkaya’nın aktardığına göre MHP’den ihraç edilen Cemal Enginyurt, Demokrat Parti’ye katılabilir.

Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal'ın da geçtiğimiz günlerde "Bağımsızlardan partinize katılım olur mu?" diye sorması üzerine "olabilir" yanıtını verdiğini hatırlatan Sarıkaya, "Veya başka bağımsız milletvekilleri de yeni kurulan partilere katılırsa da sürpriz olmasın." dedi.

Habertürk yazarı yazısının ilgili bölümünü yeni kurulacak partilere de işaret ederek tamamladı:

"Bunun yanında bir de kurulacak olanlar var ki onların da dirsek temasının devam ettiği milletvekillerini TBMM kulislerinde iki tur attığınızda baş başa vermiş konuşurken görme olanağı vardı."