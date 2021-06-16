Meclis Başkanı Şentop, Bakan Soylu ile görüştü

16 Haziran 2021 Çarşamba, 14:59

Suç örgütü lideri Sedat Peker'den ayda 10 bin dolar aldığı öne sürülen siyasetçinin kimliğine ilişkin tartışmalar devam ederken Ankara'da kritik bir görüşme gerçekleşti.





TBMM Başkanı Mustafa Şentop, iddiayı ortaya atan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştü.

Meclis Başkanı Şentop, makamında İçişleri Bakanı Soylu'yu kabul etti. Basına kapalı gerçekleştirilen ve yaklaşık yarım saat süren görüşme sonrası açıklama yapılmadı.

NE OLMUŞTU?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Habertürk TV'de katıldığı canlı yayında Özışık kardeşlerin kendisine Peker arasında aracılık yaptığı iddiasıyla ilgili konuşurken “Benim haberimin olması benim idam ediliyor olmam anlamına geliyor. Böyle bir şey olabilir mi? Keklemişler ben ne yapayım. Kim keklediyse hesabını oradan sorsun. Ayda kime 10 bin dolar gönderiyorsa, hangi siyasetçiye oradan sorsun. Hangi siyasetçiye 10 bin dolar gönderiyor. Yanlışlıkla yazdıkları bir yere düşmüş” demişti.

Soylu, bu siyasetçinin kim olduğuna ilişkin kamuoyu ve muhalefetin ısrarlı sorularına rağmen bir isim vermekten kaçınmıştı. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop da iddiayla ilgili Soylu'ya yazı göndermişti.

Yazıda, “Hukuki sürecin başlatılabilmesi için tüm bilgi ve belgelerin hem adli makamlara hem de Meclis Başkanlığı’na gönderilmesi” istenmişti.







