Meclis’te yalnızca AKP teklifleri yasalaştı. MHP bile komisyona takıldı

25 Eylül 2020 Cuma, 06:00

TBMM Başkanlığı, 27. Dönem, 3 Yasama Yılı içinde, TBMM’ye sunulan yasa tekliflerinin partilere göre dağılımları ve komisyonun sonuçlandırma oranlarını açıkladı. TBMM Başkanlığı’na verilen 3 bin 66 teklifin içinden yalnızca altında AKP’li milletvekillerinin imzası olanlar komisyonu aşabildi.

Yani, muhalefet partileri ve MHP’nin verdiği 2 bin 817 yasa teklifinden hiçbiri yasalaşmadığı gibi henüz TBMM gündemine bile alınmadı. CHP İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir, 27. Dönem’in 3 Yasama Yılı’nda, TBMM Başkanlığı’nca işleme alınan ve komisyonlara havale edilen yasa teklifleri ile rapora bağlanan tekliflerin partilere göre dağılımlarını TBMM Başkanlığı’na sordu.

TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç tarafından yanıtlanan önergede, 24 Ağustos 2020 tarihine kadarki yasama dönemi verileri verildi. 3 Yasama Yılı’nda dikkat çeken bilanço ise şöyle:

- TBMM’de bulunan partiler iki yasama döneminde toplam 3 bin 66 yasa teklifi verdi.

- Meclisteki 5 parti de TBMM Başkanlığı’na ortak imzayla yalnızca bir tane yasa teklifi verdi. Teklif, komisyonlarca rapora bağlandı.

- AKP ve MHP’nin oluşturduğu Cumhur İttifakı bloku, Meclis’e 5 tane yasa teklifi sundu, bunlardan 4’ü komisyonlarca rapora bağlandı.

- AKP, Meclis’e toplamda 249 yasa teklifi sundu. Bunlardan 100’ü komisyonlarca rapora bağlandı.

- CHP ise 2 bin 148 yasa teklifi sunarken, bu tekliflerden hiçbiri komisyonlar tarafından rapora bağlanmadı.

- Muhalefet partilerinin tekliflerinin tamamı komisyonda beklerken, AKP’nin ittifak ortağı MHP’nin teklifleri de aynı akıbeti yaşadı. MHP’nin verdiği 264 yasa teklifi komisyonu aşamadı. Tekliflerden hiçbiri komisyonlarda rapora bağlanmadı.

- Millet İttifakı bileşenleri CHP ve İYİ Parti hiç ortak yasa teklifi vermezken, İYİ Parti 264 adet yasa teklifi verdi. Bunların hepsi, komisyonda bekliyor. TBMM Başkanlığı’nca, tekliflerin hangi komisyonlara havale edildiğinin bilgisi de verildi.

En çok teklifin havale edildiği komisyon bin 256 sayısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu olurken, en az teklif İnsan Hakları İnceleme Komisyonu’na gönderildi.

İnsan Hakları İnceleme Komisyonu’na toplamda 2 yasa önerisi havale edildi. İkinci sırada 446 ile Adalet Komisyon yer alırken, üçüncü sırada ise 439 yasa önerisiyle İçişleri Komisyonu aldı.