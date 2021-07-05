Medipol Başakşehir'in yeni transferi Ahmed Kutucu, açıklamalarda bulundu
Yeni sezonu açan Medipol Başakşehir'de Schalke 04'ten takıma katılan Ahmed Kutucu, çok mutlu olduğunu söyledi.
Medipol Başakşehir’in yeni transferlerinden 21 yaşındaki futbolcu Ahmed Kutucu, turuncu-lacivertlilerin büyük bir takım olduğunu belirterek, "İnşallah takım olarak büyük şeyler başarırız" dedi.
Medipol Başakşehir yeni sezon hazırlıklarına tesislerinde başladı. Antrenman öncesinde yeni transferlerden Ahmed Kutucu basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Başakşehir’de olduğu için mutlu olduğunu ifade eden Kutucu, "Güzel bir duygu. Schalke Kulübü’ne ve taraftarlarına da çok teşekkür ediyorum. 10 güzel senemi orada geçirdim. İnşallah bu sene burada güzel işler başarırız. Başakşehir çok büyük bir takım. Hocayla konuşmam da çok iyiydi, o yüzden burayı seçtim" diye konuştu.
Takımdaki kişisel hedeflerinin sorulması üzerine ise 21 yaşındaki futbolcu, "Bu sezon çok oynamak, goller atmak, asistler yapmak istiyorum. Büyük şeyler başarabilirim. İnşallah takım olarak büyük şeyler başarırız. Süper Lig’de önemli takımlar var. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Her şey sezon başında sıfırdan başlıyor. Her antrenmanda çalışacağım. İnşallah ilk 11’e fazla girerim. İnşallah milli takımda daha çok başarırım. Orada da iyi işler başarırım inşallah. Çok çabuk kaleye giden bir oyuncuyum, şutuma güveniyorum" şeklinde konuştu.
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