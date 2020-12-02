Medipol'den, ölen hamile kadın hakkında açıklama

02 Aralık 2020 Çarşamba, 15:46

Koronavirüse yakalanan 9 aylık hamile, 32 yaşındaki Dönüş Kılınç'ın Pendik Medipol Hastanesi tarafından kapıdan geri çevrildiği ve kendisine "Diğer hastalarımızı korumak için kovidli hasta kabul etmiyoruz” denildiği iddia edildi.

Hastaneden geri çevrilmesinin ardından evde fenalaşan Kılınç başka bir özel hastanede yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kurucusu olduğu Medipol Sağlık Grubu'ndan yapılan yazılı açıklamada, iddiaların asılsız itham olduğu, kendilerine yönelik suçlama ve karalamalarda bulunulduğu öne sürüldü.

Tüm hastanelerin koronavirüs salgını ile mücadele ettiğinin savunulduğu açıklamada, "Sağlık Bakanlığı'mızın olağanüstü çabalarına destek mahiyetinde, salgının önlenmesi ve hastaların tedavisi konusunda, yapılan tüm düzenlemeler ve talimatlar doğrultusunda kurum faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu arada, sadece Kovid-19 değil diğer hastalarımızın da korunması bağlamında gerekli her türlü önlemler alınmaktadır. Tüm hastalarımızın tedavi ve bakımları konusunda da azami dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir” ifadeleri yer aldı.

"KAPIDAN İÇERİ ALINMAMASI' ŞEKLİNDE BİR OLAY YAŞANMADI"

Açıklamada, “Haberlere konu olan hasta, hamilelik sürecinde Hastanemiz Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinin takipli hastası olup, 29.10.2020 tarihinde yapılan PCR testinin pozitif çıkması üzerine ve henüz doğum ile ilgili miadı dolmadığı için, o tarihteki uygulamalar ve Sağlık Bakanlığı algoritmaları kapsamında bilgilendirilmiş ve yönlendirilmiştir. Hastanın belirtilen tarihten sonra kurumumuza bizzat herhangi bir başvurusu olmamıştır. Bu kapsamda da “kapıdan içeri alınmaması” şeklinde bir olay da asla yaşanmamıştır. Sağlık grubu bünyemizde bulunan hastanelerimizde, hiçbir hastanın 'kapıdan çevrilmesi' söz konusu dahi olamaz. Yayımlanan bu haber, gerek kurumumuz ve gerekse sağlık çalışanlarımızda büyük üzüntü ve hayal kırıklığına yol açtı" denildi.







