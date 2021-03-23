Mehmet Ali Erbil hastaneden yanıtladı: Ekranlara geri mi dönecek?

Ünlü sunucu ve oyuncu Mehmet Ali Erbil, uzun yıllardır kaçış sendromu hastalığıyla mücadele ediyor.

Erbil, uzun süren tedavisinin ardından taburcu edilmiş ve evine çıkmıştı.

Mehmet Ali Erbil, rutin tedavisi için yine hastaneye yatırıldı. Tedavisi öncesinde sosyal medya hesabından canlı yayın yapan Mehmet Ali Erbil, '16 şişe serum alıyorum.' dedi.

Tedavisi sırasında sosyal medyadan canlı yayın yapan Mehmet Ali Erbil, takipçilerinin sorularını yanıtladı.

"Ben yine hastanedeyim. Çok tanıdık bir ortam. Korona testi yaptırdım yine. Yaptırmadan tedaviye başlamıyorlar. Dün öğlen saatlerinde geldim. 16 şişe serum alıyorum. Tam 20 yıldır… Kiloya göre, 77 kiloyum. Bütün hayır dualarınıza teşekkür ediyorum. Zaten sayenizde iyileştim. Gece az uyudum. Bizdeki sağlık hizmeti hiçbir yerde yok. Benim bu klasik hastalığım var ya, Amerika'da atak geldi. Hemen acile gittik. Bekletiyorlar... Onlar beni içeri alana kadar benim atak geçti. Tüm sağlıkçılarımıza buradan şükranlarımı sunuyorum. Başta benim profesör ablam olmak üzere... Benden küçük ama saygıdan abla diyorum."