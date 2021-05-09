Mehmet Ali Erbil tarih verdi: Ekranlara geri dönüyor
'Kaçış sendromu' hastalığı nedeniyle gündeme gelen Mehmet Ali Erbil, sosyal medya hesabından ekranlara geri döneceğini açıkladı.
Ünlü sunucu Mehmet Ali Erbil, sosyal medya hesabından Çarkıfelek programından bir bölümü paylaşarak, hayranlarından gelen yoğun istek üzerine Çarkıfelek ile ekranlara geri döneceğini açıkladı.
Erbil, gazeteci Olcay Ünal Sert'e yaptığı açıklamada "Gözlemlediğim kadarıyla halkımızın eskisine oranla çok daha fazla gülmeye ihtiyacı var. Bir aksilik olmazsa Haziran ayı gibi ya da Kurban Bayramı'nda, sürpriz bir kanalla sevenlerimle buluşmayı umut ediyorum, ben de onları çok özledim" dedi.
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