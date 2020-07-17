Mehmet Ali Erbil’in son hali ortaya çıktı

17 Temmuz 2020 Cuma, 15:35



Uzun süredir tedavi gören Mehmet Ali Erbil'in son hali sevenlerini şaşırttı. Kaçış sendromu hastalığıyla mücadele eden Mehmet Ali Erbil’e kemik iliğindeki değişim nedeniyle kök hücre tedavisine başlıyor.

Kök hücre tedavisine başlayacak olan Mehmet Ali Erbil hastaneye yatmadan önce traş oldu. Yakın dostları Tolga Yüce ve Ercan Avşar’ın eşlik ettiği Erbil, neşeli tavırlarıyla dikkat çekti.

