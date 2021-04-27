Mehmet Ceyhan tepkili: Alıştım ben!

27 Nisan 2021 Salı, 14:58

Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, dün akşam 'tam kapanma' kararının açıklanmasının ardından Habertürk televizyonunda yaptığı açıklamalar üzerine bugün bir kez daha konuştu.





NTV canlı yayınına katılan Prof. Dr. Ceyhan, "'Bu tam kapanma değil' gibi bir ifadem olmadı. Ama bunu sosyal medyada yayanlar iyi niyetle yaymıyorlar. Alıştım ben. Her gün tedbirlere, aşıya karşı çıkanlar bu tip yalan haberler yapıyorlar" şeklinde konuştu.

"Tam kapanma" teriminin bilimsel bir tarifi olduğunu anlatan Ceyhan, "Tam kapanma demek, bulunduğunuz binadan dışarıya çıkmamak ve içeriye kimsenin girmemesi demek" ifadelerini kullandı.

'Tam kapanma' teriminin İngilizce'de 'lockdown'dan gelen bir tabir olduğunu aktaran Ceyhan, "Sadece tıpta kullanılan bir terim değil. Hapishanelerde de kullanılır. Onun dışında 1973'ten beri defalarca değişik nedenlerle 'lockdown' uygulanmıştır. Mesela, savaşlarda kullanılır. Keskin nişancı olduğu zaman, bulunduğunuz yerden kafanızı bile çıkarmamanıza 'lockdown' denir. Ben bunları söylerken, anlamının farklı olduğunu söylüyorum. Tedbirler yetersiz gibi bir ifadem olmadı. Yeterli olup olmadığını zaman gösterecek bize" diye konuştu.

Ceyhan, alınan yeni tedbirlerin yeterli olup olmadığının sorulması üzerine ise şu yanıtı verdi:

"Yeterlilik sonuçta belli olacak bir şey. Alınan tedbirler tam olarak uygulanır ve halk da bunlar uyarsa, o arada aşılamayı da yüzde 70, yüzüde 75 oranlarına yükseltirssek tabii ki istenilen sonuca ulaşabiliriz."

NE OLMUŞTU?

Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, dün akşam Habertürk televizyonunda katıldığı canlı yayında, alınan yeni kararlar için 'tam kapanma' denilemeyeceğini aktarmış, "Bu 'tam kapanma' terimi değil. Belki 'sıkı kapanma' daha uygun bir açıklama olur" ifadelerini kullanarak, sözlerini şöyle açıklamıştı:

"Tam kapanma deyince; toplumu ekonomik ve sosyal açıdan tam olarak kapatmak anlamına gelir. Hiçbir işyerinin çalışmadığı, hiç kimsenin evinden dışarıya çıkmadığı, sadece günlük ihtiyaçlar için, karne-belge vererek sadece oraya gidip dönüldüğünü denetleyerek uygulanana kapanmadır, tam kapanma... Bunu hep söylüyorduk, bunu Çin'in dışında herhangi bir ülke uygulayamadı. Çünkü orada çok antidemokratik yollarla, kapıları dışarıdan tahtalardan çivilemek gibi uygulamalar oldu."