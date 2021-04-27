Mehmet Ceyhan'dan Biontech aşısıyla ilgili iddialara yanıt
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Pfizer - Biontech aşısının kalp kası iltihaplanmasına (miyokardit) neden olduğu iddialarına ilişkin açıklama yaptı.
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Pfizer - Biontech'in kalp kası iltihaplanmasına neden olduğu iddialarına ilişkin açıklama yaptı.
Ceyhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Aşının miyokardit yaptığı iddiası doğru değil. Aşı kararsızlığını körükleyen ve gerçeği yansıtmayan bu haberler yapılırken, keşke konunun uzmanlarına danışılsa. Miyokardit sıklığı 5 milyon aşılananda 62, yani 100 binde 0,3; genel toplumda 100 binde 10-20, COVID’de yüzde 5’e yakın"
AŞININ MİYOKARDİT YAPTIĞI İDDİASI DOĞRU DEĞİL— Dr Mehmet Ceyhan (@mehmetceyhan23) April 27, 2021
Aşı kararsızlığını körükleyen ve gerçeği yansıtmayan bu haberler yapılırken, keşke konunun uzmanlarına danışılsa. Miyokardit sıklığı 5 milyon aşılananda 62, yani 100 binde 0,3; genel toplumda 100 binde 10-20, COVID’de yüzde 5’e yakın pic.twitter.com/X09DDD6gdg
MİYOKARDİT (KALP KASI İLTİHAPLANMASI) NEDİR?
Halk arasında kalp kası olarak da bilinen miyokard, kalbin büyük bir bölümünü oluşturur. Bu kas, vücutta bulunan diğer çizgili kaslar gibi enfeksiyonlara bağlı olarak iltihaplanabilir. Virüsler başta olmak üzere bakteri, mantar, otoimmün hastalıklar ve farmakolojik ajanlar, kalp kasının iltihaplanmasına neden olabilir. Tıpta miyokardit olarak tanımlanan bu durum çoğunlukla asemptomatik yani belirti vermeden seyretse de bazı vakalarda kalp yetmezliğine ya da ölüme neden olabilecek kadar ciddi sonuçlar doğurabilir.
Video Haberler
- Astronot Rubins’e hediye edilecek Van kedisi
- Kaftancıoğlu'ndan Göksu'ya videolu yanıt
- Kağıt toplayıcısına 45 yıla kadar hapis istemi
- Tam kapanmanın ardından Erdoğan'ın gündem olan konuşması
- “Ankara sadece Cengiz’in midir?”
- Ukrayna’da Rus bayrağı krizi
- Vah ülkem vah, vah! Bitti, program bitti
- Beyoğlu'nda silahlı saldırı! Kucağımda çocuk var
- Kısıtlamada polisin muaflarla imtihanı
- Feci kaza! Yaralılar var
En Çok Okunan Haberler
- BİM'deki ürün için toplatma kararı
- Erdoğan açıkladı: İşte yeni yasaklar!
- 'Kapanma' kararının ardından Ceyhan'dan flaş çağrı
- Rusya'dan Biden'ın 'soykırım' ifadesi hakkında açıklama
- Ülkem adına hicap duyuyorum
- Demirtaş, 128 milyar dolar nerede diye sordu
- AKP'li belediyelerden Halk Ekmek'e engel!
- İçişleri, tam kapanmadan kimlerin muaf olacağını duyurdu
- Ümraniye'de İBB kazandı, AKP'li belediye kaybetti
- 'Beyin yakarak' ideal eğitim formülü!