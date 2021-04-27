Mehmet Ceyhan'dan Biontech aşısıyla ilgili iddialara yanıt

27 Nisan 2021 Salı, 10:15

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Pfizer - Biontech'in kalp kası iltihaplanmasına neden olduğu iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Ceyhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Aşının miyokardit yaptığı iddiası doğru değil. Aşı kararsızlığını körükleyen ve gerçeği yansıtmayan bu haberler yapılırken, keşke konunun uzmanlarına danışılsa. Miyokardit sıklığı 5 milyon aşılananda 62, yani 100 binde 0,3; genel toplumda 100 binde 10-20, COVID’de yüzde 5’e yakın"

AŞININ MİYOKARDİT YAPTIĞI İDDİASI DOĞRU DEĞİL

Aşı kararsızlığını körükleyen ve gerçeği yansıtmayan bu haberler yapılırken, keşke konunun uzmanlarına danışılsa. Miyokardit sıklığı 5 milyon aşılananda 62, yani 100 binde 0,3; genel toplumda 100 binde 10-20, COVID’de yüzde 5’e yakın pic.twitter.com/X09DDD6gdg — Dr Mehmet Ceyhan (@mehmetceyhan23) April 27, 2021

MİYOKARDİT (KALP KASI İLTİHAPLANMASI) NEDİR?

Halk arasında kalp kası olarak da bilinen miyokard, kalbin büyük bir bölümünü oluşturur. Bu kas, vücutta bulunan diğer çizgili kaslar gibi enfeksiyonlara bağlı olarak iltihaplanabilir. Virüsler başta olmak üzere bakteri, mantar, otoimmün hastalıklar ve farmakolojik ajanlar, kalp kasının iltihaplanmasına neden olabilir. Tıpta miyokardit olarak tanımlanan bu durum çoğunlukla asemptomatik yani belirti vermeden seyretse de bazı vakalarda kalp yetmezliğine ya da ölüme neden olabilecek kadar ciddi sonuçlar doğurabilir.