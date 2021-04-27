Mehmet Ceyhan'dan Biontech aşısıyla ilgili iddialara yanıt

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Pfizer - Biontech aşısının kalp kası iltihaplanmasına (miyokardit) neden olduğu iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

cumhuriyet.com.tr
27 Nisan 2021 Salı, 10:15
Mehmet Ceyhan'dan Biontech aşısıyla ilgili iddialara yanıt
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Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Pfizer - Biontech'in kalp kası iltihaplanmasına neden olduğu iddialarına ilişkin açıklama yaptı. 

Ceyhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Aşının miyokardit yaptığı iddiası doğru değil. Aşı kararsızlığını körükleyen ve gerçeği yansıtmayan bu haberler yapılırken, keşke konunun uzmanlarına danışılsa. Miyokardit sıklığı 5 milyon aşılananda 62, yani 100 binde 0,3; genel toplumda 100 binde 10-20, COVID’de yüzde 5’e yakın" 

MİYOKARDİT (KALP KASI İLTİHAPLANMASI) NEDİR?

Halk arasında kalp kası olarak da bilinen miyokard, kalbin büyük bir bölümünü oluşturur. Bu kas, vücutta bulunan diğer çizgili kaslar gibi enfeksiyonlara bağlı olarak iltihaplanabilir. Virüsler başta olmak üzere bakteri, mantar, otoimmün hastalıklar ve farmakolojik ajanlar, kalp kasının iltihaplanmasına neden olabilir. Tıpta miyokardit olarak tanımlanan bu durum çoğunlukla asemptomatik yani belirti vermeden seyretse de bazı vakalarda kalp yetmezliğine ya da ölüme neden olabilecek kadar ciddi sonuçlar doğurabilir.


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