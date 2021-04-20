Mehmet Ceyhan'dan 'tam kapanma' açıklaması

20 Nisan 2021 Salı, 13:40

Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, gündeme gelen "tam kapanmaya" ilişkin açıklamalarda bulundu.

Habertürk canlı yayınında, "Şuandaki ayırdığımız bütçe, aşılama hızımız ve verdiğimiz emekle tam kapanmayı yapamayız" diyen Mehmet Ceyhan, "Ancak ikinci taraftan bakınca şöyle de bir gerçek var. Önlemek her zaman tedaviden ucuz bir yöntemdir. Hastaneler yapıp, yeni yoğun bakımlar ekleyip, yeni solunum cihazları almak çok pahalı bir yöntem. 'Ben bırakayım, insanlar hastalığı alsın' dersek, bunun sonucu belli sayıda ölümdür. Bunları göze alıp, tedavi edeceğiz derseniz hiçbir sağlık sistemi bunu kaldıramaz" ifadelerini kullandı.

Mehmet Ceyhan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

- Günlük vaka sayısı çok faktöre göre değişiyor. Buna iki haftalık bakmak lazım. Salgını henüz kontrol altına alamadık. Vaka sayısı azalırsa bunu bilimle izah etmek mümkün değil. Buna bir bilim adamı olarak izah getirmemiz mümkün değil. Bu aşılama hızıyla, aldığımız önlemlerle vaka sayısını azaltmak mümkün değil. Günlük vaka sayısındaki değişimlere bakmasınlar.

YAPTIĞIMIZ EN BÜYÜK YANLIŞ...

- Yaptığımız en büyük yanlışlardan bir tanesi 65 yaş üzeri ve 18 yaş altını eve kapatmak. Çünkü böylelikle vaka sayısını artırıyoruz. Evden en az 1 kişi, evin geçimini sağlamak için dışarı çıkmak zorunda. Metroya da otobüse de biniyor. Ve geliyor işyerinde de mesafe yok, maskeyi düzgün takmayanlar var. Oradan virüsü alıp eve getiriyor. Ve biz buna diyoruz ki, "hafta sonu evden dışarıya çıkmayacaksın." Biz bunları zorla kapalı bir ortamda tutup, "virüsü birbirinize bulaştırın" diyoruz.

"KARARLAR EŞİT BİR ŞEKİLDE UYGULANMALI"

- Özel yaş gruplarını, şehirleri, hastalık gruplarına uygulanan farklı yöntemler böyle bir salgında geçerli değil. Biz hala il il vaka sayısı açıklıyoruz. Hiçbir anlamı yok. İstanbul'a ayrı, Kırşehir'e ayrı bir önlem almanın hiçbir önemi yok. Kararlar merkezi otorite tarafından alınmalı ve Türkiye'nin her yerinde eşit bir şekilde uygulanmalı.

"TAM KAPANMA" AÇIKLAMASI

- Şuandaki ayırdığımız bütçe, aşılama hızımız ve verdiğimiz emekle tam kapanmayı yapamayız. Ancak ikinci taraftan bakınca şöyle de bir gerçek var. Önlemek her zaman tedaviden ucuz bir yöntemdir. Hastaneler yapıp, yeni yoğun bakımlar ekleyip, yeni solunum cihazları almak çok pahalı bir yöntem. "Ben bırakayım, insanlar hastalığı alsın" dersek, bunun sonucu belli sayıda ölümdür. Bunları göze alıp, tedavi edeceğiz derseniz hiçbir sağlık sistemi bunu kaldıramaz.

- "Yaz başı rahatlarız" diyorsak bu işi bilmiyoruzdur. Böyle bir şey olamaz.