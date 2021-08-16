Mehmet Ceyhan'dan yeni aşı kararlarına tepki: Hastalananlara yazık oldu

16 Ağustos 2021 Pazartesi, 14:07

Türkiye'de tüm 15 yaş üstüne ve kronik hastalığı olan 12 yaş üstüne koronavirüs aşısı hakkı tanımlandı. PCR pozitifliği sonrası aşı uygulaması ise 3 aydan 1 aya çekildi. 4'üncü dozlar 3'üncü dozdan 21 gün sonrasına tanımlandı. 4'üncü dozlar yurt dışına çıkışta 2 doz BioNTech isteyen ülkeler olması nedeniyle, 2 doz Sinovac üzerine 1 doz BioNTech yaptıranlara tercihen 4'üncü hak olarak verildi.

'HASTALANANLARA YAZIK OLDU'

Sosyal medya hesabından yaşanan duruma tepki gösteren Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, ''12-15 yaş arası kronik hastalığı olanlara, 15 yaş üzerinde herkese aşılana başlamış (Gerekli olduğunu söylüyorduk) Aşı pasaportunda 2 doz mRNA aşısı istenmesi gerekçe gösterilerek 4. Doz Biontech uygulanabilecek. Umarım bu kez de Sinovac ve yerli aşı talebi olumsuz etkilenmez. Sadece PCR testi pozitif olanlara 3 ay yerine 1 ay sonra aşılamayı aylardır öneriyoruz, duyulmuyordu. Şimdi çıkmış karar. Arada bu nedenle hastalananlara yazık oldu'' dedi.

'İŞLERİ DAHA KARIŞIK HALE GETİRDİ'

Ceyhan, ''Aşı pasaportuna ihtiyacınız yoksa,dışında koruyuculuğu artırmak için yaptırmak gereksiz) 2 doz Sinovac olanlara 3. Doz Sinovac daha iyi açıklamasından sonra, Sinovac’ı ABD, Avrupa Birliği tanımıyor; 2 doz daha Biontech olabilirsiniz açıklaması işleri daha karışık hale getirdi'' ifadelerini kullandı.