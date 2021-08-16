Mehmet Ceyhan'dan yeni aşı kararlarına tepki: Hastalananlara yazık oldu
Sağlık Bakanlığı, koronavirüs aşılaması ile ilgili yeni kararlar aldı. Yeni kararlarla birlikte aşılamadaki yaş sınırı değişirken, Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, ''2 doz daha Biontech olabilirsiniz açıklaması işleri daha karışık hale getirdi” ifadelerini kullandı.
Türkiye'de tüm 15 yaş üstüne ve kronik hastalığı olan 12 yaş üstüne koronavirüs aşısı hakkı tanımlandı. PCR pozitifliği sonrası aşı uygulaması ise 3 aydan 1 aya çekildi. 4'üncü dozlar 3'üncü dozdan 21 gün sonrasına tanımlandı. 4'üncü dozlar yurt dışına çıkışta 2 doz BioNTech isteyen ülkeler olması nedeniyle, 2 doz Sinovac üzerine 1 doz BioNTech yaptıranlara tercihen 4'üncü hak olarak verildi.
'HASTALANANLARA YAZIK OLDU'
Sosyal medya hesabından yaşanan duruma tepki gösteren Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, ''12-15 yaş arası kronik hastalığı olanlara, 15 yaş üzerinde herkese aşılana başlamış (Gerekli olduğunu söylüyorduk) Aşı pasaportunda 2 doz mRNA aşısı istenmesi gerekçe gösterilerek 4. Doz Biontech uygulanabilecek. Umarım bu kez de Sinovac ve yerli aşı talebi olumsuz etkilenmez. Sadece PCR testi pozitif olanlara 3 ay yerine 1 ay sonra aşılamayı aylardır öneriyoruz, duyulmuyordu. Şimdi çıkmış karar. Arada bu nedenle hastalananlara yazık oldu'' dedi.
'İŞLERİ DAHA KARIŞIK HALE GETİRDİ'
Ceyhan, ''Aşı pasaportuna ihtiyacınız yoksa,dışında koruyuculuğu artırmak için yaptırmak gereksiz) 2 doz Sinovac olanlara 3. Doz Sinovac daha iyi açıklamasından sonra, Sinovac’ı ABD, Avrupa Birliği tanımıyor; 2 doz daha Biontech olabilirsiniz açıklaması işleri daha karışık hale getirdi'' ifadelerini kullandı.
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