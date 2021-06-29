Mehmet İlker Aycı kimdir?

29 Haziran 2021 Salı, 12:10

İstanbul'da 1971 yılında doğan M. İlker Aycı, Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nden 1994 yılında mezun olmuştur. 1995 yılında İngiltere'deki Leeds Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi alanında çalışmalar yürüten Aycı, 1997 yılında Marmara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden yüksek lisans derecesini almıştır.

Mesleki kariyerine 1994 yılında başlayan ve Kurtsan İlaçları A.Ş. ve Universal Dış Ticaret A.Ş.'de farklı görevlerde bulunan Aycı, o dönem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanlığını yapmıştır.

2005 yılında Başak Sigorta Genel Müdürü olarak sigorta sektörüne geçen AYCI, ardından 2006 yılında, Güneş Sigorta'nın yönetimini üstlenmiştir. 2011 yılında Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanı olmuştur. 2013-2015 yılları arasında, 130 ülkeden 170'ten fazla yatırım ajansının üye olduğu Dünya Yatırım Ajansları Birliği'nin (WAIPA) önce Başkan Yardımcılığı, ardından da Başkanlık görevlerini yürütmüştür.

Halen TİM Hizmet İhracatçıları Birliği, Türkiye Futbol Federasyonu, Türk Hava Yolları Spor Kulübü gibi organizasyonların yönetim ve denetim mekanizmalarında yer alan Aycı, aynı zamanda Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) bünyesindeki Türkiye-ABD, Türkiye-Brezilya, Türkiye-Kanada ve Türkiye-İngiltere İş Konseylerinde Türk Hava Yolları Temsilciliği ile Türkiye-ABD, Türkiye-Brezilya, Türkiye-İngiltere İş Konseylerinde Yürütme Kurulu Üyeliği görevlerini sürdürmektedir.

Aycı, önceki yıllarda da Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği, DEİK Türk-Çin İş Konseyi, Vakıf Emeklilik A.Ş. ve Güneş Sigorta Spor Kulübü gibi kurumlarda benzer görevlerde bulunmuştur. M. İlker Aycı, 2015 yılından bu yana Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanlığı yapmaktadır.

17 KOLTUĞU OLDUĞU ORTAYA ÇIKMIŞTI

Öte yandan, THY 2020 Faaliyet Raporu’yla, THY Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Mehmet İlker Aycı’nın İhracatçı Birliği’nden Futbol Federasyonu’na ve THY bağlantılı toplam 17 birlik, konsey, şirket ve federasyonda daha koltuğu bulunduğu ortaya çıkmıştı.