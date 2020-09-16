Mehmet Metiner yine çark etti

16 Eylül 2020 Çarşamba, 09:56

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile canlı yayında yaşadığı ‘FETÖ’ tartışmasının ardından “tatlıya bağladık” açıklaması yaparak geri adım atan Mehmet Metiner, bu kez de Soylu'ya gönderme olarak algılanan FETÖ paylaşımında geri adım attı.

Metiner katıldığı bir televizyon programında FETÖ geçmişi olan bazı kişilerin İçişleri Bakanlığı’nda kritik noktalara getirildiğini öne sürerek, “Nedamet (pişmanlık) gösterdi, sahiplenmemiz lazım adı altında eğer bu tür atamalar yapılırsa korkarım ki FETÖ ile mücadele konusunda yeniden zafiyet yaşarız” demişti.

Yayına bağlanan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise pişmanlık getirdiği gerekçesiyle göreve getirdiği kimsenin olmadığını savunarak, “Sağın solun söylemesiyle iş yapacak adam değilim. Ben hükûmetin politikasını uyguluyorum. Bu laflar ağrıma gider. Bir tek FETÖ’cü göreve getirmişsem, bu söylenmiyorsa bu, ülkemize ihanettir” ifadesini kullanmıştı.

Metiner bu tartışmanın ardından Twitter hesabından bir açıklamada bulunarak geri adım atmıştı:

"Soylu bakanımızla yaşadığımız tatsız tartışma ikimizi ilgilendirir. Biz abi-kardeşiz. Bu tartışmayı fırsat bilip üzerimizden hesaplarını görmek isteyen medyadaki o çakallar bilsinler ki biz bir ve beraberiz. Çakalların oyununu bozarız."

Kaymakamlar operasyonun ardından bir paylaşım yapan Metiner, “Ata yurdum Ağrı’dan üç kaymakam FETÖ iltisakları dolayısıyla görevden alındı. Demek ki neymiş, kripto unsurlar her yerde varlar”demişti. Metiner'İn bu paylaşımı da Soylu'ya gönderme olarak algılanmıştı.

YİNE GERİ ADIM

Dün İzmir'de TSK'nin FETÖ yapılanmasına yönelik yapılan operasyonla ilgili de yorum yapan Metiner, “Dikkat... Gözaltına alınan FETÖ’cülerden biri İlçe Jandarma Komutanı... Ayrıca başka muvazzaflar da var... Demek ki neymiş, devletin kılcal damarlarında hala FETÖ’cüler varmış... İzmir Başsavcımızı yürekten kutluyorum...” dedi

"Demek ki neymiş, devletin kılcal damarlarında hala FETÖ’cüler varmış..." sözleri Soylu ile yaşadığı "Kripto FETÖ'cü" tartışmasını akıllara getirince Metiner yine çark eden bir paylaşım yaptı.

İşte o paylaşım:

"FETÖ bahsinde her attığım tweeti İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya bağlamanız ne kadar sorunlu bir bakış açınız olduğuna işarettir.

Soylu kardeşimle bakış açımız, davamız, hassasiyetlerimiz ve kıblemiz aynıdır.

Bizden size ekmek çıkmaz. Başka kapıya!"



