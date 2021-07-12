Mehmet Topal, sağlık kontrollerinden geçti

12 Temmuz 2021 Pazartesi, 16:02

Siyah-beyazlı ekibin Medipol Başakşehir ile sözleşmesi sona eren milli oyuncu Mehmet Topal ile yaptığı anlaşmanın detayları belli oldu. Yapılan 1+1 yıllık sözleşmeye göre tecrübeli oyuncu, siyah-beyazlı formayı önümüzdeki sezon 25 maçta giymesi halinde 1 yıllık opsiyon devreye girecek. Ayrıca Mehmet Topal, Beşiktaş'ta 14 numaralı formayı giyecek.

TÜRKİYE'DE ÜÇ FARKLI TAKIMDA ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Yeni sezonda Beşiktaş forması giyecek olan olan 35 yaşındaki oyuncu, Türkiye futbol tarihinde önemli rekorların da sahibi durumunda. Tecrübeli oyuncu, Türkiye'de üç farklı takımda şampiyonluk yaşayan ilk oyuncu olmuştu. Topal, 2007-2008 yılında Galatasaray, 2013-2014 sezonunda Fenerbahçe ve son olarak 2019-2020 sezonunda Medipol Başakşehir formasıyla şampiyonluk sevinci yaşamıştı. Mehmet Topal, Beşiktaş forması ile de şampiyonluk yaşaması halinde bir ligde 4 farklı takımda şampiyonluk yaşayarak ulaşılması güç bir başarıya imza atmış olacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE GÖZE ÇARPAN BİR REKORUN ALTINA İMZASINI ATTI

Mehmet Topal ayrıca 2000, 2010 ve 2020'li yıllarda Şampiyonlar Ligi'nde 10 yıllık periyotlarda maça çıkan ilk ve tek Türk oyuncu olma başarısı göstermişti. Deneyimli oyuncu, Galatasaray ile 2006-2007, Valencia ile 2010-2011 ve 2011-2012, Başakşehir ile 2020-2021 sezonlarında Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermişti.