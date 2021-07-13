Mehmet Topal: "Sergen Yalçın ile çalışmak büyük onur"

13 Temmuz 2021 Salı, 16:53

Beşiktaş'a transfer olan Mehmet Topal, Beşiktaş YouTube kanalına samimi açıklamalarda bulundu.

Mehmet Topal'ın açıklamaları şöyle:

"SERGEN HOCAM, BAŞAKŞEHİR'DE OYNARKEN DE BENİ İSTEMİŞTİ"

"Sergen hocam, Başakşehir'de oynadığım süreçte beni istemişti ama kısmet olmamıştı. Başakşehir'de kalmamız gerekiyordu, kaldık. Hocamın bu transferde çok emeği var, ona sizin aracılığınızla çok teşekkür etmek isterim."

"SERGEN HOCAYLA ÇALIŞMAK BİR ONUR"

"Sergen hocamızın oynadığı dönemde hayranıydım, muhteşem bir sol ayağı vardı. Bunu sadece burada değil, geçmiş yıllarda yaptığı röportajlarda da söylemiştim. Onunla çalışmak, benim için ayrı bir onur. Hocalığımı yapması beni çok duygulandırdı."

"TÜRKİYE'DE 4. KULÜBÜMDE DE ŞAMPİYON OLMAK İSTİYORUM"

"Türkiye'de 4. kulübümde de şampiyon olmak istiyorum. Bu, çok daha anlamlı olacaktır. Benim için de ayrı bir onur. İnşallah bu sene de şampiyon oluruz."

"JOSEF'LE KARDEŞ GİBİYİZ"

"Josef'le kardeş gibiyiz diyebilirim. Fenerbahçe'de de öyleydi, Beşiktaş'ta da öyle. Karakter olarak, benim için ender oyunculardan biri. Atiba'yı yıllardır tanıyorum, saha içinde hep saygılı bir insandır. Mükemmel karakterli bir insan. Rekabet olacak ama bu dostluğu etkilemeyecek. Burada bir aile var.Bu ailenin bir parçası olmak için elimden geleni yapacağım."

"BEŞİKTAŞ GEÇEN SENE MÜKEMMEL MÜCADELE ETTİ"

"Geçen sene herkes Beşiktaş'ın kadrosunun kısıtlı olduğunu söylüyordu ama takım arkadaşlarım bu eksiği çok iyi kapattılar. Kadronun kısıtlı olduğunu düşünmüyorum, gerçekten mükemmel mücadele ettiler. Hak edilmiş bir şampiyonluk vardı."

"BU SEZON ÇOK DAHA GÜÇLÜ OLMAK ZORUNDAYIZ"

"Bu sezonun çok zor geçeceğini takım arkadaşlarıma aktarmaya çalışıyorum. Çünkü şampiyon olmuş bir takım var ve bütün rakipleriniz şampiyon takıma karşı oynayacaklar. Çok daha güçlü olmak zorundayız, artık belli seviyenin üstüne koymalıyız."

"MÜKEMMEL BİR TARAFTARA SAHİBİZ"

"Biz, futbolcular olarak taraftarlarımızı her zaman arkamızda görmek isteriz. Onlar, bizim her zaman 12. adamımız. Beşiktaş taraftarını anlatmaya gerek yok. Mükemmel, çılgın bir taraftara sahibiz. Onlar bizim ekstra gücümüz olacaklardır."