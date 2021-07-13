Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları hız kesmeden devam ediyor
Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıklarına BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde devam ediyor.
Beşiktaş Futbol Takımı, 2021-2022 sezonu hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, siyah-beyazlılar, yeni sezon hazırlıklarına BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla devam etti.
Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular, kondisyon ve taktik ağırlık çalışma gerçekleştirdi.
Antrenman, sahada yapılan ısınma ve istasyon koşuları ile streching çalışmasıyla başladı. Siyah beyazlılar, daha sonra pas, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı uygulamalar yaptı. Yaklaşık 1,5 saat süren idman, kondisyon koşuları ile sona erdi.
Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını bu akşam yapacağı antrenmanla sürdürecek.
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