Mehtap Ar'ın çocuk ve tiyatro sevgisi yolunu belirledi, çocuk tiyatrosu yaptı

12 Nisan 2021 Pazartesi, 02:00

Mehtap Ar, 2000 yılında kurmuştu tiyatrosunu. “Çocuklara olan aşırı sevgim, onlarla daha çok beraber olma isteğim ve sanatın önemli dallarından biri olan tiyatronun çocuğun kişilik ve bilincinin oluşmasında en etkin mesaj unsuru olduğunu düşünerek ve onlara tiyatro sevgisini aşılamak üzere yola çıktım” diye açıklayacaktı bunu. İlk yıllarından itibaren amacı, Anadolu’ya gitmek, hiç tiyatro seyretmemiş çocukları sanatla buluşturmaktı. Bunu da 2006’da Sabancı Vakfı’yla yaptığı işbirliğiyle gerçekleştirdi. 81 il, 870 ilçe ve 1 milyon çocuğa böyle ulaştı. 8 yılda 75 bin km yol yaptı. “Sevgi Emek ister”, “Arkadaş”, “Bir Şans Ver”, “Güneş Herkes İçin Var” ve “Okumak, Okumak, Okumak” oyunlarını sergilediler, ücretsiz olarak. “Hazır metinler kullanmaktansa günümüz koşullarına uygun ve çocukların içinde bulundukları bilgi çağını yakalayabilecekleri özgün metinler tercih ederek, diğer çocuk oyunlarının aksine ayılar, kuşlar ve fantastik karakterler kullanmadan oyunlarımızı yazdırdık. Öğüt vermek yerine çocukların her gün karşılaşabilecekleri olayları sergileyip son kararı onlara bıraktık” diyordu.

Tabii ki anneleri Aysel Gürel, tiyatrocu olduğu için Müjde ve Mehtap Ar da kulislerde büyümüş ve sanat yolculuklarını da bu etkilenmeyle çizmişti. Müjde Ar, kariyerini sinemada sürdürürken Mehtap Ar tiyatroyu seçmiş, anneleri Aysel Gürel ise sıra dışı kişiliğini ve sanatını şarkı sözü yazarı olarak sürdürmüştü. Mehtap Ar’ın “Okumak, Okumak, Okumak” adlı oyununda da şarkı sözleri Aysel Gürel ve Ayla Çelik’e aitti. Oyunda büyüyünce ne olacakları sorusuna yanıt arayan öğrencilerin öyküsü anlatılıyor, danslar ve şarkılarla çocuklara okumanın önemi anlatılıyordu. Mehtap Ar ve arkadaşlarının oyununu izlemeye hangi yıl gittiğimi unuttum! Ama çocukların ilk kez canlı tiyatro izlerken duydukları heyecanın yanında kendilerine özel içeriğe nasıl ilgi gösterdiklerini ve kuliste oyuncuların mutluluğunu unutamadım. İki oyun arasında dinlenirken yorgun bile değillerdi. Zaten Mehtap Ar da “Çocuklara tiyatro sevgisini aşıladığımıza, hayatlarında yepyeni pencereler açtığımıza ve kültürel gelişmelerine katkıda bulunduğumuza inanıyorum” diyordu. İnandığını gerçekleştirerek yaşadıktan sonra kısa da olsa yaşadığına değmişti.

TİYATRO SEVGİSİ...

Mehtap Ar’ın cenazesi Zincirlikuyu Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verildi. Pandemi kuralları gereği cenazeye katılım sınırlı tutuldu.

1974’te “Ayrı Dünyalar” adlı sinema filmiyle oyunculuğa başlayan Ar, kariyeri boyunca 27 sinema filmi ve 12 TV dizisinde rol aldı.

2000 yılında “Mehtap Ar Çocuk Tiyatrosu” adı ile çocuk tiyatrosu kurdu, turnelere çıkarak Anadolu’yu dolaştı.