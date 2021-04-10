Yaşamını yitiren Mehtap Ar'ın 4 gün önce doğum günüydü

Oyuncu Mehtap Ar, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Mehtap Ar, 4 gün önce 64 yaşına girmişti.

cumhuriyet.com.tr
10 Nisan 2021 Cumartesi, 14:42
Yaşamını yitiren Mehtap Ar'ın 4 gün önce doğum günüydü
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Merhum sanatçı Aysel Gürel’in oyuncu kızı Mehtap Ar, 6 Nisan'da 64 yaşına bastı.

Usta oyuncu Müjde Ar da sosyal medya hesabından 3 aydır yoğun bakımda tedavi gören kardeşinin doğum gününü duygusal bir mesajla kutlamıştı.

Müjde Ar, kardeşi için “Canım, biriciğim, kardeşim, kalbimin yarısı, her şeyim. Bir an önce iyileş” mesajını paylaşmıştı.


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