Yaşamını yitiren Mehtap Ar'ın 4 gün önce doğum günüydü

10 Nisan 2021 Cumartesi, 14:42

Merhum sanatçı Aysel Gürel’in oyuncu kızı Mehtap Ar, 6 Nisan'da 64 yaşına bastı.

Usta oyuncu Müjde Ar da sosyal medya hesabından 3 aydır yoğun bakımda tedavi gören kardeşinin doğum gününü duygusal bir mesajla kutlamıştı.

Müjde Ar, kardeşi için “Canım, biriciğim, kardeşim, kalbimin yarısı, her şeyim. Bir an önce iyileş” mesajını paylaşmıştı.