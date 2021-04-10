Mehtap Ar yaşamını yitirdi. Müjde Ar'ın kardeşi Mehtap Ar kimdir?
Oyuncu Mehtap Ar, 64 yaşında yaşamını yitirdi. Mehtap Ar, Aysel Gürel'in kızı, Müjde Ar'ın kardeşiydi.
Mehtap Ar, 6 Nisan 1957 tarihinde İstanbul‘da dünyaya geldi. Ünlü şarkı sözü yazarı Aysel Gürel ile Vedat Akın‘nın (Ebrem) kızıdır. Müjde, üç yaşındayken Aysel’le baba Vedat Akın (Ebrem) ayrıldı. Ayrıldıklarında annesi Mehtap Ar’a hamile idi. Ablası Müjde Ar da sinema oyuncusudur. Ablası ile birlikte dedesinin yanında büyüdü.
2000 yılında “Mehtap Ar Çocuk Tiyatrosu” adı ile çocuk tiyatrosu kurdu, turnelere çıkarak Anadolu’yu dolaştı.
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