Mehtap Meral bir türkü ve şiir kitabıyla döndü
Mehtap Meral, “ Şarkıcı” nın ilk eseri “ Gurbet Elde Bir Hal Geldi Başıma” ve şiir kitabı “incirin içindeki arı” ile hem dinleyicileri hem okuyucularıyla buluşuyor.
Ünlü yorumcu Mehtap Meral, yeni projesi “ Şarkıcı” nın ilk eseri “ Gurbet Elde Bir Hal Geldi Başıma” ve şiir kitabı “incirin içindeki arı” ile hem dinleyicileri hem okuyucularıyla buluşuyor.
Mehtap Meral’in ilk yorumladığı eser Pir Sultan Abdal ve değerli halk müziği sanatçısı Ali Ekber Çiçek imzalı “Gurbet Elde Bir Hal Geldi Başıma” olmuştu. Akustik bir soundla çello ve bağlamanın sesle buluştuğu bu yorumda türkünün geleneksel halini bozmadan Ruhi Su’nun deyimiyle “o yeni çiçeği” arıyor.
Projenin ikinci eseri Ahmet Kaya’dan “Söyle” olacak ve bilinen
sanatçıların iz bırakmış eserleri ile devam edecek
Mona Kitap’tan çıkan “İncirin İçindeki Arı” ise çevrimiçi
kitap satış kanallarında ve kitap evlerinde okuyucusuyla buluşmayı bekliyor.
MEHTAP MERAL KİMDİR?
1983 Ankara doğumlu olan Mehtap Meral profesyonel müzik
hayatına Ruhi Su Dostlar Korosu'nda korist olarak başladı. Marmara Üniversitesi
Müzik Eğitimi Bölümü Keman Ana sanat dalını bitirdi. Uzun yıllar çeşitli
kurumlarda keman ve müzik öğretmeni olarak görev aldı. Çeşitli edebiyat
dergilerinde şiirleri yayınlandı, günlük gazetelere röportajlar, köşe yazıları
yazdı. İki şiir kitabı yayımlandı, (Kedi Mevsimi, Ses ve Toz) Ayrıca
Meral’in, yirmi beş şairle
gerçekleştirdiği söyleşilerden oluşan Şair Gibi Sevmek adlı bir kitabı
bulunmaktadır.
Kendi söz ve müziklerinden oluşan tango albümü
"Aşk" ( 2011) "Yana Yana” (2016) “Yanlışlar Kraliçesi” (2019) da
yayınlandı.
Yeni şiir kitabı “İncirin İçindeki Arı” önümüzdeki günlerde yayınlanacak. Mehtap Meral müzik ve edebiyat çalışmalarına devam etmekte olup kendi deyimiyle sanata ve aşka çalışmaktadır.
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