Mehtap Meral bir türkü ve şiir kitabıyla döndü

08 Temmuz 2020 Çarşamba, 11:32

Ünlü yorumcu Mehtap Meral, yeni projesi “ Şarkıcı” nın ilk eseri “ Gurbet Elde Bir Hal Geldi Başıma” ve şiir kitabı “incirin içindeki arı” ile hem dinleyicileri hem okuyucularıyla buluşuyor.

Mehtap Meral’in ilk yorumladığı eser Pir Sultan Abdal ve değerli halk müziği sanatçısı Ali Ekber Çiçek imzalı “Gurbet Elde Bir Hal Geldi Başıma” olmuştu. Akustik bir soundla çello ve bağlamanın sesle buluştuğu bu yorumda türkünün geleneksel halini bozmadan Ruhi Su’nun deyimiyle “o yeni çiçeği” arıyor.

Projenin ikinci eseri Ahmet Kaya’dan “Söyle” olacak ve bilinen sanatçıların iz bırakmış eserleri ile devam edecek

Mona Kitap’tan çıkan “İncirin İçindeki Arı” ise çevrimiçi kitap satış kanallarında ve kitap evlerinde okuyucusuyla buluşmayı bekliyor.

MEHTAP MERAL KİMDİR?

1983 Ankara doğumlu olan Mehtap Meral profesyonel müzik hayatına Ruhi Su Dostlar Korosu'nda korist olarak başladı. Marmara Üniversitesi Müzik Eğitimi Bölümü Keman Ana sanat dalını bitirdi. Uzun yıllar çeşitli kurumlarda keman ve müzik öğretmeni olarak görev aldı. Çeşitli edebiyat dergilerinde şiirleri yayınlandı, günlük gazetelere röportajlar, köşe yazıları yazdı. İki şiir kitabı yayımlandı, (Kedi Mevsimi, Ses ve Toz) Ayrıca Meral’in, yirmi beş şairle gerçekleştirdiği söyleşilerden oluşan Şair Gibi Sevmek adlı bir kitabı bulunmaktadır.

Kendi söz ve müziklerinden oluşan tango albümü "Aşk" ( 2011) "Yana Yana” (2016) “Yanlışlar Kraliçesi” (2019) da yayınlandı.

Yeni şiir kitabı “İncirin İçindeki Arı” önümüzdeki günlerde yayınlanacak. Mehtap Meral müzik ve edebiyat çalışmalarına devam etmekte olup kendi deyimiyle sanata ve aşka çalışmaktadır.