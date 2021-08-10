Meksika’da amatör futbol maçında silahlı saldırı: 3 kişi hayatını kaybetti
Meksika’nın Guanajuato eyaletinde yer alan Leon kentinde amatör futbol takımlarının maçında silahlı bir grubun ateş açması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise ağır yaralandı.
Meksika’nın Guanajuato eyaletindeki Leon kentinde yer alan Santa Ana del Conde Mahallesi’nde dün 2 amatör futbol takımının mücadelesi sırasında silahlı bir grup, futbol sahasının kenarına gelerek çevreye ateş açtı.
Silah seslerini duyan futbolcular kendilerini korumak için yere atarken, taraftarlar ise panik halinde kaçıştı. Yaşanan olayda, saldırganların açtığı ateş sonucu 3 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ise ağır yaralandı. Görgü tanıkları, saldırganların bir araç ile maç sırasında futbol sahasının kenarına gelerek, yakın mesafeden ateş açtığını söyledi.
Saldırının ardından olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik önlemleri alarak inceleme başlattı. Leon Güvenlik Sekreterliği ise olayla ilişkin yaptığı açıklamada, faillerin yakalanması için çevre kentlerdeki güvenlik güçleri ile işbirliği içerisinde bir operasyon başlatıldığını bildirdi.
Video Haberler
- Sarıyer'de su alan teknedeki 8 kişi kurtarıldı
- Bodrum'da yangın çıktı! Ekipler harekete geçti
- Düğün konvoyunun önünü trenle kestiler
- Futbol maçında silahlı saldırı: 3 ölü, 1 yaralı
- LPG’li otomobil bomba gibi patladı: 3 yaralı
- Polisi, turist sanan taksicinin şoke olduğu anlar
- Öğle saatlerinde ortaya çıkıyor: Dantel böceği istilası
- Damada 'Bitcoin' taktılar
- Mersin'deki patlama kameralara yansıdı
- Alevlerden kurtulan yavru sincap yaşam savaşı veriyor
En Çok Okunan Haberler
- Soylu ile yurttaşın 'Suriyeliler' tartışması gündem oldu
- AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Erdoğan'ı eleştirdi
- ‘Kuzu, görüşmek için adeta yalvarıyor’
- DSÖ duyurdu: Yeni salgın paniği
- Ece Üner'in programı için skandal tanıtım
- 'Bu videoyu herkes izlesin!'
- Hadımköy'de kaybolan kızlardan sevindiren haber
- Erdoğan'a kötü haber: Oran yüzde 55.3!
- Geldiğine pişman oldu!
- Bir yolcu otobüsü daha kaza yaptı