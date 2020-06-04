Meksika'da Maya Uygarlığına ait bilinen en büyük ve en eski yapı keşfedildi

04 Haziran 2020 Perşembe, 12:54

Havadan sinyal algılama yöntemini kullanan araştırmacılar, Meksika’nın Tabasco eyaletinde, antik Maya uygarlığı tarafından inşa edildiği belirtilen bilinen en eski ve en büyük yapının keşfedildiğini duyurdu.

Guatemala sınırına yakın Aguada Fenix adlı yerde bulunan yapı, yaklaşık 400 metre genişliğe ve 1400 metre uzunluğa sahip. Aynı zamanda toplam hacimde, eski Mısır'da bin 500 yıl önce inşa edilmiş Büyük Giza Piramidi'ni aşıyor.

Yapıya bağlı dokuz büyük geçit ve bir dizi su deposu olduğu da belirtildi. Yapının toplu ayinler için kullanıldığı düşünülüyor.

Takashi İnomata

'MAYA PİRAMİTLERİNİN AKSİNE DİKTÖRTGEN BİR YAPI'

Meksika'nın Tabasco eyaletinde bulunan yapının, Guatemala'da bulunan Tikal ya da Meksika'daki Palenque gibi taştan yükselen Maya piramitlerinin aksine, kil ve topraktan inşa edilmiş dikdörtgen bir platform olduğu açıklandı.

Yapı üzerinde statü sahibi kişileri tasvir eden hiçbir heykel belirtisi olmadığına dikkat çeken araştırmacılar, Maya toplumunun o dönemde daha komünal bir yapıya sahip olduğunu, çok daha sonra kraliyet tarafından yönetilen ve sosyal eşitsizliklerin başladığı hiyerarşik bir yapıya büründüğünü belirtti.

ABD’deki Arizona Üniversitesi’nden arkeolog Takeshi Inomata, “Yatay olarak çok büyük bir yapı olduğundan, üzerinde yürürken doğal bir manzara hissi veriyor” dedi.

Arkeolog Takeshi Inomata, “Çevre bölgelerden birçok insanın, muhtemelen takvimsel döngülerle bağlantılı özel günler için burada toplanması olası. Ritüeller büyük olasılıkla tören alaylarının geçitler boyunca ve dikdörtgen alan içinde ilerlemesini içeriyordu. Halk ayrıca platonun ortasında yeşim taşından baltalar gibi sembolik nesneler de bırakmış” diye konuştu.

Araştırmanın sonuçları Nature dergisinde yayımlandı.