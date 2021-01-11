Melania Trump’tan Kongre baskını açıklaması
ABD Başkanı Donald Trump’ın eşi ardından First Lady Melania Trump Kongre binası baskına yönelik açıklamasında, “Kongre binasına yönelik saldırıyı kınıyorum. Şiddet asla kabul edilemez” dedi.
ABD Başkanı Donald Trump yanlılarının Kongre binası baskının ardından, First Lady Melania Trump açıklama yaptı. Saldırıları kınayan Melania Trump açıklamasında “Hayal kırıklığına uğradığını ve cesaretinin kırıldığını” ifade etti.
Melania Trump, “Kongre binasına yönelik saldırıyı kınıyorum. Şiddet asla kabul edilemez” dedi. ABD’lilere “Olaylara farklı açıdan bakın” çağrısında bulunan Melania, “Halka şiddeti durdurma çağrısında bulunuyorum. Asla bir kişinin teninin rengine dayalı varsayımlar yapmayın veya saldırganlık temeli olarak farklı siyasi ideolojiler kullanmayın” ifadelerini kullandı.
SUÇLAMALARA YANIT VERDİ
Kendisine yönelik suçlamalara da değinen Lady Melania, “Bu sadece ülkemizi ve vatandaşları iyileştirmekle ilgili. Kişisel kazanç için kullanılmamalı” dedi.
ABD Kongresi, 6 Ocak’ta Seçiciler Kurulu’nun Joe Biden’ın Başkanlık seçimine ilişkin kararı tescillemek üzere toplandığı sırada ABD Başkanı Donald Trump, Washington DC’de miting düzenlemişti. Yüzlerce kişi daha sonra Kongre binasına yürümüş ve içeriye girmişti. Olayları bastırmak üzere Kongreye Ulusal Muhafızları görevlendirilmişti. Polisle göstericiler arasında şiddetli çatışmaların yaşandığı olayda 5 kişi hayatını kaybetmişti.
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