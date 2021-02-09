Melih Bulu'dan Boğaziçi öğrencilerini tehdit eden Cevdet Kılıç hakkında açıklama

09 Şubat 2021 Salı, 23:14

Bulu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Kılıç'ın Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine yönelik kullandığı sözleri kınadığını belirterek, "Akademisyen sorumluluğuna sığmayan bu tür talihsiz açıklamalar, uzlaşı kültürümüzün önünde engeldir. Herkesi karşılıklı saygı ve sağduyuya davet ediyorum" dedi.

NE OLMUŞTU?

Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cevdet Kılıç, Boğaziçi Üniversitesi'nde AKP'li rektör Melih Bulu'yu protesto eden öğrencilere ilişkin sosyal medya hesabından, "Boğaziçili misiniz, Boğazdışılı mısınız onu bunu bilmem. Aklınızın ucundan bile geçirmeyin. Biz abdest alır dışarı çıkmayız. Bizim zaten abdestimiz var. Bilin istedik de… Şöyle söyleyeyim. Siz hani bir ayı geçti eylem yapıyorsunuz ya. Biz eylem falan yapmayız. Biz gece vakti işi bitirir ertesi gün işe gideriz bilin istedim" açıklamasını yapmıştı.