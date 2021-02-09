Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı'ndan Boğaziçi öğrencilerine: "Gece vakti işi bitirir ertesi gün işe gideriz"
Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı ve Üniversite Genel Sekreteri Prof. Dr. Cevdet Kılıç, Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerini "Biz eylem falan yapmayız. Biz gece vakti işi bitirir ertesi gün işe gideriz bilin istedim" diyerek tehdit ettiği paylaşımlarda bulundu.
Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı ve Üniversite Genel Sekreteri Prof. Dr. Cevdet Kılıç’ın Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine yönelik paylaştığı skandal ifadeler ortaya çıktı.
Facebook hesabından Boğaziçi eylemlerini ve öğrencileri hedef alan Kılıç, “Biz eylem falan yapmayız. Biz gece vakti işi bitirir ertesi gün işe gideriz” sözlerini paylaşarak tehdit etti.
Daha sonra bu sözlerini silen Kılıç, paylaşımında şunları yazdı:
“Boğaziçili misiniz, Boğazdışılı mısınız onu bunu bilmem. Aklınızın ucundan bile geçirmeyin. Biz abdest alır dışarı çıkmayız. Bizim zaten abdestimiz var. Bilin istedik de… Şöyle söyleyeyim. Siz hani bir ayı geçti eylem yapıyorsunuz ya. Biz eylem falan yapmayız. Biz gece vakti işi bitirir ertesi gün işe gideriz bilin istedim.”
Öte yandan Kılıç, dünyanın ve Türkiye’nin en iyi üniversiteleri arasında gösterilen okulun kapatılmasına yönelik de “Şöyle yapalım. Boğaziçi üniversitesini kapatalım yerine üniversite kuralım” ifadelerini kullandığı görüldü.
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