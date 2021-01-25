Melih Gökçek bu kez partisini hedef aldı: İçimizdeki şerefsizler...

25 Ocak 2021 Pazartesi, 13:22

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, emeklilikte yaşa takılanların (EYT) genel sağlık sigortası primlerini ödemeye başlayacaklarını sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla duyurmuştu.

Eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek ise konuya ilişkin 23 Ocak 2021 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı kararnameyi paylaşıp Yavaş'ı hedef aldı.

Twitter hesabından Başkan Mansur Yavaş'a “Mansur, işin gücün algı" diye seslenen Gökçek, Yavaş'a Erdoğan'ın kararnamesiyle ilgili AKP içinden haber verildiğini öne sürdü.

Gökçek, "Bizim içimizden bazı şerefsizlerin size Cumhurbaşkanı’nın yeni kararnameyi çıkaracağını haber vermesinden bir gün önce beyanat veriyorsun. Ayıp be” ifadelerini kullandı.

İşte Melih Gökçek'in paylaşımı:



