Melih Gökçek ile cinsel istismardan tutuklanan Uşaki cemaati lideri Fatih Nurullah’ın fotoğrafı ortaya çıktı

03 Eylül 2020 Perşembe, 11:39

Sosyal medyada eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in, 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda suçundan tutuklanan Uşşaki tarikatı lideri Fatih Nurullah ile fotoğrafı ortaya paylaşıldı.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı ve Parti Meclisi Üyesi Aylin Nazlıaka Twitter hesabından, Fatih Nurullah takma adıyla Uşşaki tarikatı lideri olarak bilinen Eyüp Fatih Şağban ile Ankara Büyükşehir eski belediye Başkanı Melih Gökçek’in birlikte olduğu bir fotoğraf paylaştı.

Nazlıaka, paylaşıma “Müridinin 12 yaşındaki kızını istismar edip, şikayetçi olan babasını da dövdüren Uşşaki tarikatı şeyhi Fatih Nurullah ve kankası…” yazdı.